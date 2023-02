Adidas brengt na vijftig jaar nieuw label uit

Sportmerk Adidas lanceert na vijftig jaar een nieuw label: Adidas Sportwear. Het nieuwe label slaat een brug tussen de sportlijn ‘Adidas’ en lifestyle-collectie ‘Originals’ en bevindt zich tussen alledaagse kleding en performance wear.

‘Adidas Sportswear’ bevat simpele pasvormen, kleurstellingen en subtiele details en comfort dat door elke vezel loopt, aldus Adidas. De eerste collectie staat in het teken van de ‘Tirol Suit’, een herintroductie van het Adidas trainingspak met de bekende drie strepen, en het Avryn-schoenmodel, dat eruit ziet als een mix van een hardloopschoen en een casual sneaker. Daarnaast bevat de collectie ook andere sportieve casual items, zoals een zijdeachtige jurk die dankzij de trekband ook als een jasje gedragen kan worden, en een voetbaltrui met lange mouwen met een stijl uit de jaren negentig.

Mary Fowler in de nieuwe 'Adidas Sportswear'-collectie. Beeld: Adidas

Carolina Voltan in de nieuwe 'Adidas Sportswear'-collectie. Beeld: Adidas

“Adidas Sportswear combineert atletische silhouetten met frisse details en combineert de nieuwste Adidas-technologieën die de op-comfort-gerichte looks van de dagelijkse drager verbetert”, aldus Jasmin Bynoe, senior designer bij Adidas Sportswear. “We hebben veel tijd besteed aan specifieke pasvormen, kleuren en subtiele details, zodat de collectie op ieder moment gedragen kan worden- ongeacht de dagelijkse routine van de drager.”

Jenna Ortega wordt het gezicht van de nieuwe lijn

Voor Adidas Sportswear heeft Adidas de internationale superster, Jenna Ortega, gevraagd om het gezicht van het merk te worden. De Amerikaanse actrice staat in de spotlight voor de lente-zomer 23 collectie. Ortega wordt in de campagne gesteund door voetballers Son Heung-min en Mary Fowler, basketballer Trae Young en gamer Carolina Voltan.

“Ik ben een groot voorstander van het uiten van al je verschillende activiteiten, passies en eigenschappen, of het nu is door wat je doet, wat je draagt of waar je voor staat - daarom was ik zo enthousiast om met Adidas samen te werken aan dit nieuwe label", zei Ortega.

De nieuwe lijn is vanaf 9 februari wereldwijd verkrijgbaar.

Jenna Ortega in de nieuwe 'Adidas Sportswear'-collectie. Beeld: Adidas

Trae Young in de nieuwe 'Adidas Sportswear'-collectie. Beeld: Adidas