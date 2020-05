Adidas en Allbirds werken samen voor sportschoen met laagste ecologische voetafdruk

Schoenmerken Adidas en Allbirds slaan de handen ineen. De merken zijn een samenwerking aangegaan om op deze manier het bereiken van koolstofneutraliteit in de modeindustrie te versnellen. Samen willen ze dan ook een sportschoen ontwikkelen met de laagste ecologische voetafdruk ooit, aldus het persbericht.

Adidas en Allbirds willen productie en supply chain-processen innoveren met de partnerschap en bronnen van hernieuwbare materialen verkennen. Al met al moet dit uiteindelijk zorgen voor een sport performance schoen die de laagste CO2-afdruk ooit geregistreerd heeft.

"Onze merken willen niet alleen deelnemen aan het duurzaamheidsgesprek, we willen katalysatoren zijn en makers blijven van substantiële verbetering", zegt James Carnes, VP van Adidas Brand Strategy, in het persbericht. "De recente vooruitgang die onze merken hebben gemaakt in naam van duurzame innovatie heeft het perfecte momentum gecreëerd voor deze samenwerking om de praktijken van de industrie te beïnvloeden.”

"Het is dringend nodig om ons wereldwijde koolstofaantal te verminderen, en deze missie is groter dan alleen Allbirds of Adidas", zegt Tim Brown, co-CEO van Allbirds, in het persbericht. "Of we het ons nu realiseren of niet, dit is een race die we allemaal rennen op dezelfde planeet en het is er één die de dagelijkse concurrentie van individuele bedrijven overtreft. Ik hoop dat deze samenwerking een voorbeeld zal zijn voor anderen terwijl we streven naar een duurzamere toekomst zonder CO2-uitstoot."