Adidas en Marimekko slaan handen ineen voor een kleurrijke collectie

Sportmerk Adidas en kleurrijk Fins merk Marimekko slaan de handen ineen. Het resultaat is een collectie met de statement kleuren en patronen van Marimekko en de performance stoffen van Adidas, zo blijkt uit een bericht op de website van het Finse merk.

Marimekko schrijft dat de lifestyle collectie ontworpen is om positiviteit en speelsheid in het alledaagse te inspireren. “Om nooit stil te staan en altijd nieuwsgierig te blijven, voor de ontdekkers,” zo is te lezen op de website. Exacte details over de collectie, hoeveel items en tegen welke prijzen, wordt nog niet gedeeld door de merken. Wel geven de beelden al weg dat het kenmerkende geschulpte patroon van Marimekko terug te vinden is in de samenwerking.

De Adidas x Marimekko collectie zal beschikbaar zijn via de websites van beide merken, bij geselecteerde Adidas en Marimekko winkels en bij geselecteerde Adidas-retailers. De collectie heeft in diverse landen een andere lanceringsdatum. In China en Taiwan zal de collectie als eerst verkocht worden, vanaf 1 juni. Japan volgt op 10 juni en Hong Kong Zuid-Korea, Thailand en de Verenigde Staten op 15 juni. Australië en Europa moeten wachten tot 1 juli.