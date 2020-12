Adidas gaat samenwerking aan met Fear of God

Adidas slaat de handen ineen met Fear of God, zo maken beide merken bekend op hun eigen website. Oprichter van Fear of God Jerry Lorenzo zal zich focussen op de creatieve en zakelijke strategie voor de Adidas basketbal tak wereldwijd, aldus het bericht.

“Deze alliantie daagt de traditionele samenwerkingsvorm uit en is de eerlijkste vorm van een persoonlijke en zakelijke relatie,” aldus het persbericht. Naast het feit dat Lorenzo de basketball tak van Adidas op zich neemt, zal Adidas Fear of God helpen bij het opzetten van een derde tak binnen het merk uit Los Angeles. Fear of God had al een luxe hoofd collectie met daarnaast de tak ‘essentials’. Nu wordt daar ook Fear of God Athletics aan toegevoegd. Fear of God Athletics focust zich op performance basketball items en op lifestyle producten die items uit de andere twee takken complimenteren.

“Adidas en Fear of God delen dezelfde droom voor de toekomst van basketbal, op en naast het veld,” aldus Jerry Lorenzo, in het persbericht. “We zien er naar uit de industrie te veranderen door middel van een nieuw model dat de komende jaren zich zal ontvouwen.” Brian Grevy, uitvoerend directielid van Adidas voegt toe: “De wereldwijde impact die Jerry Lorenzo en Fear of God hebben gehad op cultuur en de industrie kan niet ontkend worden. Jerry is een visionair en belichaamt de ware uitdrukking van een ondernemer.”