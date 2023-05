Adidas hangt boycot boven het hoofd vanwege mannelijk model in badpakkencampagne

Kritische geluiden rond een campagne van Adidas. Het heeft te maken met een zwempak op de website van het Duitse sportmerk dat gedragen wordt door een mannelijk model. Het badpak in kwestie maakt deel uit van de Adidas x Rich Mnisi Pride Collection, die het bedrijf beschrijft als een viering van zelfexpressie en een partnerschap gericht op het eren van de LGBTQIA + gemeenschap, in samenwerking met hun Global Purpose partner, Athlete Ally.

Volgens Helen Joyce, Director of Advocacy bij Sex Matters, een organisatie die pleit voor de erkenning van het belang van sekse in regels, wetten, beleid, taal en cultuur, wordt deze stap van Adidas gezien als een poging om "aandacht te trekken door munt te slaan uit de transgenderbeweging". Volgens The Times dreigt Adidas "haar kernklantenbestand van zich te vervreemden in ruil voor vluchtige publiciteit".

Het verzet tegen Adidas heeft ertoe geleid dat sommige mensen oproepen tot een boycot, waarbij de hashtag #boycottadidas op Instagram steeds meer aandacht krijgt. Een gebruiker van sociale media uitte zijn ongenoegen door te stellen: "Adidas heeft de 'woke'-cultuur volledig omarmd met een man als model voor een vrouwenzwempak. Sommige vrouwen hebben deze kans om model te staan gemist."

De Amerikaanse zwemster en campagnevoerder voor vrouwenrechten, Riley Gaines, schreef op Twitter: "Ik begrijp niet waarom bedrijven zich hier vrijwillig aan onderwerpen. Ze hadden op zijn minst het pak als 'unisex' kunnen labelen, maar ze kozen ervoor om dat niet te doen en het gaat uiteindelijk om het uitwissen van vrouwen."

In de beschrijving van het badpak van Adidas staat dat het de boodschap van inclusiviteit en liefde vertegenwoordigt en de unieke maar onderling verbonden aard van individuen benadrukt. Het bedrijf zegt dat het badpak, ontworpen in samenwerking met Rich Mnisi, levendige energie uitstraalt en vreugde brengt aan iemands strandervaring.

