Adidas lanceert menstruatie-proof sportlegging

Adidas wil er ook zijn voor de menstruerende vrouw, zo blijkt uit de nieuwste lancering van het merk. Het Duitse sportmerk introduceert TechFit Period Proof leggings die een absorberende laag hebben die helpt beschermen tegen het lekken van menstruatiebloed als de drager ook een tampon of maandverband draagt.

De lancering van de nieuwe producten is onderdeel van Adidas’ doel om álle vrouwen beter van dienst te zijn op het gebied van sport, zo blijkt uit het persbericht van Adidas. Zo lanceerde het sportmerk vorig jaar al en speciale zwangerschapscollectie.

De aanleiding voor het lanceren van de speciale period proof leggings is een onderzoek dat het merk uitvoerde waaruit bleek dat tienermeisjes stoppen met sporten omdat ze bang zijn menstruatiebloed te lekken tijdens het sporten. “Met dit inzicht hebben we besloten een product te creëren die atleten helpt te blijven sporten tijdens hun cyclus door hen een extra laag van bescherming te bieden,” aldus het persbericht van Adidas. De leggings hebben drie speciale lagen die samen bescherming bieden. Het product werd twee jaar lang zeer uitgebreid getest door Adidas en zijn vanaf nu beschikbaar zijn via de winkels, websites en app van het merk. De korte legging heeft een prijs van 45 euro en de normale legging kost 65 euro.

Naast het lanceren van de nieuwe sportleggings, heeft het merk ook samengewerkt met dokter Georgie Bruinvels en Orreco om gratis hulpbronnen en lesplannen te maken voor scholen wereldwijd zodat er meer informatie gedeeld wordt over menstrueren. Door het delen van informatie hoopt Adidas dat het taboe omtrent menstruatie verbroken wordt en men openlijk kan praten over menstrueren en bijvoorbeeld sporten tijdens het menstrueren.