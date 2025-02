Adidas lanceert nieuwe premium lijn A-type

Het Duitse sportmerk Adidas introduceert de A-Type, een nieuwe lijn met premium, luxe versies van haar producten met een nadruk op vakmanschap, onder het lifestylelabel Adidas Originals. De A-Type wordt beschreven als een "voortdurend evoluerende collectie, gericht op het herinterpreteren van iconen uit het ongeëvenaarde archief van de drie strepen, vervaardigd met de meest hoogwaardige stoffen door vooraanstaande ateliers".

De luxe collectie put uit de rijke historie van Adidas door "kenmerkende looks te hercontextualiseren voor het huidige moment". Het Duitse sportmerk wil verder gaan dan nostalgie voor zijn retro-stijlen door een eigentijdse hommage te brengen aan zijn merkhistorie en zich tegelijkertijd te richten op luxe consumenten. "A-Type is Adidas Originals op zijn meest verfijnd en elegant", legt het merk uit in een verklaring.

Adidas Originals A-Type lanceringscollectie Credits: Adidas Originals A-Type

De debuutcollectie biedt premium versies van de Superstar sneaker, het Firebird trainingspak en de Airliner tas, die allemaal zijn vervaardigd met hoogwaardig soepel leer in samenwerking met toonaangevende Europese ateliers. Opnieuw vormgegeven als "essentiële garderobe-items voor een zeer selectief en kritisch publiek", worden de stukken aangeboden in een monochroom kleurenpalet en aangevuld met zilveren Trefoil sieraden. Adidas geeft aan dat er meer producten aan de A-Type collectie zullen worden toegevoegd, maar de focus ligt voor de lancering op deze drie producten.

Adidas richt zich op luxe consumenten met nieuwe, hoogwaardige premium lijn, A-Type

Het Superstar silhouet werd voor het eerst geïntroduceerd in 1970 en werd omarmd door de grootste sterren van de hiphop, waardoor de sneaker een subcultuur-icoon werd. De sneaker is opnieuw vormgegeven vanuit het A-Type perspectief door samen te werken met de "beste ambachtslieden" in Italië. De handgemaakte schoen heeft een bovenwerk van premium leer met een reliëf canvastextuur op de leren drie strepen, kasjmier veters met afneembare veteruiteinden, verzilverde vetersieraden en een Lightstrike Pro-middenzool.

De Superstar sneakers worden ook geleverd in een gegoten schoenendoos, vergezeld van houten schoenspanners en witte handschoenen, die doen denken aan de handschoenen die worden gegeven aan gasten die het geluk hebben het Adidas-archief te bezoeken.

Adidas Originals A-Type lanceringscollectie Credits: Adidas Originals A-Type

Voor kleding heeft A-Type het Firebird trainingspak, oorspronkelijk ontworpen voor atleten in de jaren 80, opnieuw vormgegeven. Het is wereldwijd synoniem geworden met streetstyle. Voor A-Type zijn de Firebird top, broek en shorts vervaardigd van leer. Ze worden ook aangeboden naast twee regular fit T-shirts met kasjmiermix, gemaakt voor "verfijnde dagelijkse kleding".

Het laatste product is de Airliner tas, die in de jaren 70 voor het eerst door atleten werd gebruikt om hun schoenen in te dragen. A-Type heeft het stuk in twee uitvoeringen herwerkt, de Airliner Large en Airliner Small, beide gemaakt in Italië van soepel leer en voorzien van een afneembare riem, katoenen voering en premium hardware.

Naast deze items bevat de eerste A-Type collectie ook een sieradencollectie ter ere van Adidas' band met de hiphopcultuur, waaronder hangers, ringen en oorbellen van sterling zilver, elk met de Trefoil centraal.

Momenteel is de A-Type collectie alleen beschikbaar voor 'family and friends' van Adidas, en een publieke lancering wordt op een later tijdstip aangekondigd, voegt het sportmerk toe.

Adidas Originals A-Type lanceringscollectie Credits: Adidas Originals A-Type

Adidas Originals werd in 2001 opgericht als een lifestylemerk om de erfgoed van het merk verder te ontwikkelen door belangrijke stukken uit het Adidas-archief opnieuw vorm te geven. Gekarakteriseerd door het iconische Trefoil-logo dat voor het eerst werd gebruikt in 1972, is de collectie populair geworden in de streetculture.

Adidas heeft eerder luxe producten aangeboden via samenwerkingen met ontwerpers, zoals Gucci, Prada, Humanrace, Bape, Wales Bonner, Sporty & Rich, Farm Rio, Moncler, Craig Green en Stella McCartney.

Adidas Originals A-Type lancering Credits: Adidas Originals A-Type