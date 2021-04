Adidas onthult duurzame Stan Smith van paddestoelenleer

Adidas onthult vandaag de Stan Smith Mylo ™, dat meldt Adidas in een persbericht. Het is de eerste schoen gemaakt van het materiaal Mylo- een nieuwe innovatie op gebied van materiaal. Het materiaal is gemaakt op basis van paddenstoelen en ziet en voelt naar eigen zeggen als leer: zacht en soepel.

Mylo zou gemaakt zijn met een efficiënte kweek die minder dan twee weken duurt. In het proces wordt gebruik gemaakt van een geavanceerde verticale landbouwtechniek, waardoor het mycelium kan worden gekweekt in een ruimtebesparend systeem dat de opbrengst per vierkante voet zou vergroten, zo is te lezen in het persbericht.

De duurzame schoen draagt, naar eigen zeggen, bij aan de toewijding van Adidas aan het creatieproces van de Regenerative Loop, waarbij Adidas-producten met de natuur worden gemaakt.

De buitenkant van de schoen, de geperforeerde drie strepen en de overlay op de hiel met het merkteken zijn gemaakt van het Mylo-materiaal. De tussenzool van de schoen is gemaakt van natuurlijk rubber, zo is te lezen.

De schoen is gemaakt in samenwerking met biotechbedrijf Bolt Threads. De samenwerking tussen het biotechbedrijf en Adidas was gebaseerd op de afstemming van de missie en toewijding aan een duurzamere toekomst. Adidas investeerde in materiaal-innovatie en creatieve oplossingen om ervoor te zorgen dat het materiaal geen compromis vormt voor de planeet.

“Door de iconische Stan Smith te maken met Mylo-materiaal, laat Adidas de verreikende potentie van dit materiaal zien”, meldt Jamie Bainbridge, VP Product bij Bolt Threads in het persbericht. “We zijn verheugd om het Adidas samen te werken in een partnerschap dat innovatie werkelijkheid maakt. Dankzij de begeleiding en de diepgaande, technische expertise van het Adidas-team heeft Mylo de kracht en prestaties bij het maken van geweldige schoenen.”

Het Amerikaanse biotechbedrijf is niet alleen aan het uitbreiden op het gebied van partners, maar wil ook de Europese markt op door zich in Nederland te vestigen. Bolt Threads wil vanuit Arnhem de Europese markt op. Het bedrijf koos voor Arnhem door de centrale ligging: het ligt tussen de vliegvelden van Amsterdam en Düsseldorf in. Daarnaast bevindt de stad zich in de provincie Gelderland die veel champignonkwekerijen bevat.

“We zijn snel bereikbaar voor onze partners. Ik heb me breed georiënteerd op de vestigingsplaats in Europa. Nederland is het juiste land. Het kenmerkt zich door een vriendelijke atmosfeer voor het bedrijfsleven en een slimme handelsgeest. Er is veel aandacht voor duurzaamheid vanuit de overheid. Bovendien hanteren jullie de hoogste standaarden in de landbouw”, meldt Dan Widmaier, CEO en oprichter van Bolt Threads, aan het AD eerder in maart.