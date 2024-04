Adidas-samenwerkingen en overvloed aan bloemen: Ontdek Baltische mode tijdens Riga Fashion Week

De hoofdstad van Letland werd van 8 tot 11 april het epicentrum van de Baltische mode voor de 33e editie van Riga Fashion Week, met ontwerpers uit Litouwen, Estland en natuurlijk Letland, en zelfs Oezbekistan en Finland.

De shows van de eerste dag werden gehouden in het Office Complex Verde, een modern gebouw in het zakencentrum van de stad, voordat ze verhuisden naar de RFW Hall in de Hanzas Perons, een voormalig spoorwegopslag in Riga. De presentaties werden aangevuld met tentoonstellingen en educatieve evenementen door de hele stad.

De collecties die op de catwalk werden gepresenteerd, toonden vrouwen - aangezien de presentatie van mannenvoorstellen uiterst beperkt was - die tijd en zorg besteedden aan hun uiterlijk en zorgvuldig vrouwelijke outfits selecteerden waarin vaak glitter, metallics, leer en vinyl op een elegante manier waren verwerkt, met over het algemeen kleurrijke kledingstukken die hun coole maar enigmatische vrouwelijkheid benadrukten.

Anna Kruz at Riga Fashion Week Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

De Baltische staten, op slechts 1000 kilometer afstand van het conflict dat al meer dan twee jaar woedt in Oost-Europa, hebben een zeer sterk cultureel erfgoed na jaren van een beleid van russificatie dat de cultuur en samenleving van de regio diepgaand heeft beïnvloed, een invloed die te zien is in de esthetiek van sommige voorstellen en het overwicht van de Russische taal in gesprekken onder de aanwezigen. Een aanzienlijk deel van de bevolking in Letland, Litouwen en Estland spreekt Russisch naast de taal van hun regio.

Krachtige partnerschappen

Samenwerkingen tussen Adidas Letland en het lokale merk Baé by Katya Shehurina en Stockmann Department Store en de Finse ontwerpster Miia Halmesmaa speelden een hoofdrol in deze editie, waarin ook westerse confectiemode, bruidsmode, badmode en ideeën gericht op het veroveren van markten in het Midden-Oosten werden gepresenteerd.

Adidas x Baé by Katya Shehurina at Riga Fashion Week Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

De samenwerking tussen Baé en Adidas, die de laatste dag afsloot, zorgde voor de finishing touch van het evenement. Het onderscheidde zich van de rest door de dynamiek van de sportgigant gracieus te combineren met de kenmerkende esthetiek van het Letse merk, waardoor een moderne en casual look vorm kreeg.

A model takes off her heels while walking the runway for Adidas x BAÉ by Katya Shehurina en Riga Fashion Week Credits: Mark Litvyakov

Adidas x BAÉ by Katya Shehurina en Riga Fashion Week Credits: Mark Litvyakov

"Ons doel is om de Letse mode-industrie te ondersteunen en de perfecte combinatie van lokaal talent en de modecollecties van Stockmann te laten zien." Stockmann

Stockmann - dat acht warenhuizen heeft in Finland en de Baltische regio - neemt al 10 jaar opkomende ontwerpers op in zijn assortiment door pop-up showrooms te organiseren en hen te ondersteunen met communicatieactiviteiten.

Als onderdeel van de samenwerking met de Riga Fashion Week, opgericht in 2023, organiseerden ze, naast het steunen van een merk op de weg naar de hoofdcatwalk, ook een pop-up store om hun collecties naar klanten te brengen.

Stockmann X Miia Halmesmaa (Finland) at Riga Fashion Week Credits: Mark Litvyakov

"Dit seizoen komen we dichter bij onze Scandinavische wortels" en "we zijn er trots op om voor het eerst een ontwerpster uit Finland te presenteren op de Riga Fashion Week", zei het bedrijf over Miia Halmesmaa.

Stockmann X Miia Halmesmaa (Finland) at Riga Fashion Week Credits: Mark Litvyakov

De collectie van Halmesmaa, die opviel door haar kleurrijke jurken, werd tijdens de Riga Fashion Week gepresenteerd naast de nieuwste mode- en accessoirecollecties van Stockmann en een amalgaam van alledaagse producten zoals sinaasappels en ontbijtgranen, en afbeeldingen die positief opvielen.

Als het aankomt op het kiezen van wie te ondersteunen, laat Stockmann zich leiden door twee belangrijke pijlers: de affiniteit van de ontwerpers met de waarden van het merk, zoals duurzaamheid of respectvol design, en hun acceptatie onder klanten, vertelde Stockmann aan FashionUnited.

Het koninkrijk van de perzikbloesem

Moel Bosh (Uzbekistan) and backstage at Riga Fashion Week Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

De ontwerpster Moel Bosh, oorspronkelijk uit Oezbekistan maar nu al lange tijd woonachtig in Letland, viel op met haar collectie "Kingdom of Peach Blossoms", die een mediterrane sfeer oproept en zich onderscheidt door de nauwgezette aandacht voor details, vooral in het handborduurwerk dat haar hoogwaardige kledingstukken domineert.

Na een iets langer dan gebruikelijke show legde de ontwerpster aan FashionUnited uit dat dit komt omdat ze, trouw aan de tijdloosheid van slow fashion, slechts één collectie per jaar presenteert en daarmee breekt met de traditionele seizoenen.

Bloemen om de lente te vieren

Iveta Vecmane's lente/zomer 2024 voorstel trok de aandacht van de aanwezigen vanaf het moment dat het werd onthuld, van wie velen niet aarzelden om foto's te nemen toen de show begon onder de sluier van roosdecoraties die aan het plafond hingen. Toen de show eenmaal begon, stelde de collectie ook niet teleur, met rustgevende neutrale kleuren in contrast met weelderige rode kleuren.

Iveta Vecmane (Latvia) at Riga Fashion Week Credits: Mark Litvyakov

De link tussen Letland en bloemen was duidelijk vanaf de allereerste show, waarna sommige bezoekers op de catwalk zelf stonden om de ontwerpers te feliciteren met (misschien wel te veel) boeketten bloemen.

Designer Anna Kruz (left) at the end of her show at Riga Fashion Week. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Duurzaamheid op de agenda

Duurzaamheid wordt steeds relevanter in de Baltische modewereld. Steeds meer ontwerpers en merken passen ethische en milieuvriendelijke praktijken toe bij de productie van kleding. Dit omvat het gebruik van organische en gerecyclede materialen en verantwoorde productiemethoden.

De afgelopen drie jaar heeft de organisatie naar eigen zeggen voortdurend gestreefd naar het bevorderen van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan was het panel "Responsible Fashion Today" dat de week opende en zich richtte op het ecosysteem van de mode-industrie.

Seminar and round table "Responsible fashion today". Credits: Riga Fashion Week

De meeste deelnemers aan de modeweek hebben slow fashion omarmd, waarbij kwaliteit boven kwantiteit wordt gesteld en een bewustere benadering van consumptie wordt gestimuleerd. Daarnaast heeft bijna de helft zero waste principes toegepast in hun ontwerpprocessen en meer dan de helft heeft ervoor gekozen om in Letland te produceren.

Het gebruik van duurzame materialen en aspecten zoals het aanbieden van duurzame verpakkingen of cruelty free zijn, waren ook relevant.

Gebrek aan diversiteit

Una Berzina (Latvia) at Riga Fashion Week. Credits: Mark Litvyakov

Het gebrek aan diversiteit en inclusie in de mode-industrie staat al tientallen jaren in de schijnwerpers, maar toch worden Baltische vrouwen op de catwalk lang en slank afgebeeld door modellen met een lichte huid en lichte haren.

Volgens gegevens van de EU heeft minder dan 10 procent van de bevolking een andere etniciteit dan Lets, Russisch, Wit-Russisch of Oekraïens.

FashionUnited was uitgenodigd door de Baltic Fashion Federation om het evenement bij te wonen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.