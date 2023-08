Adidas vecht uitspraak in rechtszaak tegen Thom Browne aan

De strepen-strijd tussen Adidas en Thom Browne is nog niet over, zo blijkt uit diverse mediaberichten. Adidas zou de uitspraak van eerder dit jaar aanvechten. Adidas kon toen niet een jury overtuigen dat modemerk Thom Browne merkinbreuk had gemaakt op het drie-strepen handelsmerk van Adidas.

Adidas vecht de uitspraak nu aan. Volgens het Duitse sportbedrijf heeft een rechter incorrecte instructies gegeven aan de jury. Ook zou de rechter hebben besloten een getuigenis van een expert niet mee te nemen in de zaak, maar stond wel toe dat een expert vanuit de kant van Thom Browne mocht spreken tijdens de zitting. Adidas eist dan ook dat de uitspraak geschrapt komt en dat een nieuw proces wordt opgestart, aldus WWD.

Of de zaak dus weer heropend wordt, de uitspraak geschrapt en een nieuw proces wordt opgestart is nog maar de vraag. De rechtbank moet hier een beslissing over nemen, maar kan hier lang de tijd voor nemen.