Adidas zet verder in op vrouwen in sport

Adidas focust nog meer op het creëren van verandering voor vrouwen in sport, zo is te lezen in een bericht van het bedrijf. Adidas zal dit seizoen namelijk ‘grote innovaties met de focus op vrouwen lanceren, de steun voor gevestigde en opkomende atleten vergroten en nieuwe basisprogramma’s starten’.

Image: Adidas

“Gedreven door het geloof dat sport de kracht heeft om levens te veranderen, zal het merk degenen ondersteunen die grenzen verleggen en gendergelijkheid aanmoedigen, op en naast het veld,” aldus het bericht van Adidas.

Image: Adidas

Dit jaar zal het bedrijf dus in diverse categorieën de focus op vrouwen leggen. Gedurende 2022 zullen diverse product innovaties gelanceerd worden. Als eerste op de agenda is ‘een compleet nieuwe strategie voor sportbh’s’ aldus het merk. Daarnaast blijft Adidas atleten, teams en makers ondersteunen als partner. Als derde punt noemt het merk diverse programma’s. Zo lanceert Adidas de Breaking Barriers Academy in Europa die moet helpen systematische verandering tot stand te brengen door lesmateriaal over gendergelijkheid te bieden aan sportclubs, coaches en atleten.

Image: Adidas

Image: Adidas