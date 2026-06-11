Afstudeerstudenten ArtEZ verkennen identiteit, herinnering en transformatie via mode

De nieuwe lichting die net van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten afkomt, presenteerde collecties waarin thema's als identiteit, herinnering, transformatie, spiritualiteit en zelfexpressie centraal staan. Hun afstudeerwerk weerspiegelt de conceptuele richting van het hedendaagse modeonderwijs.

De lichting van 2026 brengt ontwerpers uit heel Europa samen. Hun collecties putten uit persoonlijke geschiedenissen, cultureel erfgoed, mythologie en sociale ervaringen. Meerdere projecten gebruiken mode als medium voor storytelling. Ze gaan verder dan traditioneel kledingontwerp en verkennen bredere emotionele en filosofische thema's.

Een van de ontwerpers is de Nederlandse afgestudeerde Casper Naafs. Zijn collectie SuperMen, SwagKnights, Young Boy Prince volgt de evolutie van persoonlijke stijl van kindertijd tot volwassenheid. Dit doet hij via een eclectische mix van referenties, variërend van luxemode en carnavalskleding tot alledaagse kleding en zelfgemaakte stukken.

De collectie The Great Escape van de Cypriotische ontwerpster Stasha Pigkou verkent transformatie via de mythe van Icarus. Met asymmetrische vormen en gelaagde constructies onderzoekt ze kwetsbaarheid, ambitie en het verlangen naar vernieuwing.

Verschillende collecties gaan direct in op persoonlijke en culturele herinneringen. De collectie Intermezzo van de Oekraïense ontwerpster Sofiia Popil reflecteert op de emotionele impact van oorlog en de rol van hoop als overlevingsmechanisme. Ze verwerkt hierin verwijzingen naar traditioneel Hoetsoel-vakmanschap en materiële cultuur. Julia Verberne's Memoria Blanca is gebaseerd op herinneringen aan Nicaragua en de trouwjurk van haar grootmoeder. Via herhaalde patrooncreatie en reconstructie verkent ze verlangen, ontheemding en de breekbaarheid van herinneringen.

Andere ontwerpers richten zich op persoonlijke transformatie en spiritualiteit. De Nederlandse ontwerpster Luus van Steenbergen onderzoekt in Sacred Surface de relatie tussen glamour en geloof, waarbij ze repetitieve handwerktechnieken inzet als een vorm van ritueel en reflectie. De collectie Adaptation van de Belgische ontwerpster Zaïna Timmermans focust op zelfliefde en persoonlijke groei door middel van kleurrijke, op bloemen geïnspireerde silhouetten en textiel.

Thema's als kindertijd, verbeelding en wording komen aan bod in Eclosion van Lizzy Isabel Voeten, een collectie geïnspireerd op persoonlijke foto's, vlinders en migratie. De Poolse ontwerpster Józefina Wojtkiewicz onderzoekt daarentegen stilte, surrealisme en decontextualisatie in haar collectie One and Three Blank.

De Sloveense ontwerpster Nina Železnik benadert mode in SFINGA. via sculpturale constructietechnieken, geïnspireerd op beton, architectuur en overgeërfde tradities van maken en repareren. Haar werk onderzoekt de grens tussen kledingstuk en sculptuur door middel van handgeschilderd, gegraveerd en gemanipuleerd textiel.

Samen benadrukken de collecties een generatie opkomende ontwerpers die zich steeds meer bezighoudt met narratief, materieel experiment en persoonlijke expressie. Dit toont aan hoe het modeonderwijs zich blijft ontwikkelen voorbij commerciële trends, naar een bredere culturele en artistieke benadering.

Graduation Show ArtEZ BA Fashion Design, Team Peter Stigter Credits: Team Peter Stigter

Graduation Show ArtEZ BA Fashion Design, Team Peter Stigter Credits: Team Peter Stigter

Graduation Show ArtEZ BA Fashion Design, Team Peter Stigter Credits: Team Peter Stigter

Graduation Show ArtEZ BA Fashion Design, Team Peter Stigter Credits: Team Peter Stigter

Graduation Show ArtEZ BA Fashion Design, Team Peter Stigter Credits: Team Peter Stigter

Graduation Show ArtEZ BA Fashion Design, Team Peter Stigter Credits: Team Peter Stigter