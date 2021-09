AFW: Humanoid kijkt naar verleden én toekomst bij jubileumshow in Kröller Müller

Het Arnhemse label Humanoid is niet een merk wat je doorgaans op een modeweek ziet, maar soms, heel soms, kan er een uitzondering gemaakt worden. Vooral als het gaat om de viering van het 40-jarige jubileum én de kans zich voordoet om in het Kröller Müller museum te showen. En zo geschiedde: op donderdagavond reisde een delegatie modeminaars van Amsterdam Fashion Week naar de Hoge Veluwe om samen met het merk het jubileum te vieren.

Humanoid had eigenlijk al eerder dit jaar een viering gepland, namelijk in maart, zo vertelt woordvoerder Daan Berkhoff aan FashionUnited een week voor de show. Door de corona maatregelen kwam deze ter vervallen. Toen Amsterdam Fashion Week aanklopte bij Humanoid en duidelijk werd dat Kröller Müller Museum een locatie aanbod, kon het merk de kans niet afslaan.

Humanoid

Humanoid valt op donderdagavond nog meer met de neus in de boter, aangezien een prachtige zomeravond het publiek verrast. De ondergaande zon schijnt op het Rietveldpaviljoen, een van de belangrijkste werken in de beeldentuin van het museum én het toneel van de presentatie. In het paviljoen is een installatie gemaakt die gebaseerd is op het katrollen-systeem dat vroeger werd gebruikt in de mijnen. Mijnwerkers hingen hun kleding en waardevolle items aan een haak en hijsten deze omhoog om ze goed en veilig te bewaren. De installatie is tegelijkertijd een ode aan het mijn-erfgoed van Müiler & Co., het bedrijf van de man van Helene Kröller Müller, de oprichter van het museum. Aan het systeem dat is opgebouwd voor de presentatie in het Rietveldpaviljoen zijn diverse <em>toiles</em>, samples, te zien van iconische stukken van Humanoid.

De show start met enkele tonen die achter de installatie vandaan komen. Het is het startsein voor diverse ‘mijnwerkers’ om toiles omhoog te hijsen. Het onthult een muzikant omringt met diverse instrumenten en een eigen installatie waardoor hij zelf een nummer kan componeren. Vanuit diverse hoeken van het Rietveld Paviljoen verschijnen modellen, allen ook gekleed in toiles, die één voor één stoppen onder het katrollensysteem. Door twee mensen worden de modellen uit of in een kledingstuk geholpen. De show staat symbool voor het terugblikken op de iconische stukken van Humanoid en deze veilig te stellen (door het omhoog hijsen van de items) voor de toekomst, zo legt Berkhoff al uit voor de show.

Humanoid

De presentatie eindigt met een rij modellen die kris kras door het paviljoen lopen met de ondergaande zon die zorgt voor een magisch gevoel. Staand in een bijna verlaten Kröller Müller Museum, met de laatste tonen van muziek die wegsterven en een gouden gloed op het heden en verleden van Humanoid, zou men bijna vergeten dat er nog een wereld buiten het museum bestaat.

Over Humanoid

Humanoid is een Nederlands slow fashion merk dat in de jaren tachtig werd opgericht door een collectief van kunstenaars in Arnhem. Het startte als een internationaal atelier voor silkscreen printing, mode en grafisch ontwerp. Het merk wordt inmiddels gekenmerkt door handgemaakte, fairtrade en duurzame items.