AFW Studio maakt eerste namen voor komende maart editie bekend

AFW Studio, het tweede concept van de organisatie van Amsterdam Fashion Week, bereidt zich weer voor op een nieuwe editie. De organisatie maakt vandaag de eerste namen bekend van het programma voor aankomende editie van 5 tot en met 7 maart.

Modemerk Zoe Karssen lanceert een nieuw project, Nederlands talent Lieselot Elzinga, Daniëlle Cathari en Ninamounah geven acte de presence en er zijn diverse samenwerkingen die gepresenteerd worden. Zo werkt G-Star Raw samen met GVB, de openbaar vervoerder van Amsterdam, en De La Vali werkt samen met Toral Shoes.

Daarnaast staan op het zaterdagprogramma ook de bekende AFW-talks met in de avond shows van ook Stieglitz en Levi’s. “Deze editie voelt als een creatieve internationale meltingpot; sterke jonge designers en gevestigde namen met een duidelijke missie en bewustwording waarmee zij de wereld een stukje mooier maken op een authentieke en moderne manier,” aldus Danie Bles, CEO van Amsterdam Fashion Week, in het persbericht.

Het volledige programma wordt in februari bekendgemaakt. AFW Studio is het nieuwe concept van Amsterdam Fashion Week waarbij fotografie, kunst en design naast mode op de programmering staan. Eind 2018 kondigde Bles aan dat met de twee concepten, Studio in maart en de reguliere Fashion Week in september, de organisatie de vrijheid behoudt om in te spelen op wat actueel is. “Overkoepelend doel voor beide edities blijft om de relevantie op te zoeken en zo mode dichter bij het publiek te brengen.”

Beeld: Adidas x Daniëlle Cathari