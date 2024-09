AFW: Tess van Zalinge toont dubbele looks en mannenmode met collectie ‘Momentum’

Op woensdagmiddag bevindt het Amsterdam Fashion Week-publiek zich in Amsterdam Noord. Het publiek, dat met een paraplu op de fiets of lekker droog in luxe wagens naar Studio 3000 Amsterdam manoeuvreert, laat zich niet door het miezerige weer beïnvloeden. Er klinken uitgelaten stemmen in de rij. Een dame, in een lange zwarte corset jurk, die niet weet of haar outfit wel zit-proof is, zegt altijd te genieten van de creaties van Tess van Zalinge. Haar gezelschap, die een grote paraplu boven hun hoofden houdt, knikt. “Ze is een kunstenaar”, klinkt het. Haar vakmanschap, het volumespel en oog voor duurzaamheid worden geroemd.

De Nederlandse modeontwerpster steelt sinds 2016 de harten van menig modeliefhebbers. En dat, vindt Van Zalinge, had ze nooit alleen gekund. Met haar show en haar nieuwe couture collectie ‘Momentum’ brengt ze dan ook een ode aan haar team. Het publiek krijgt een kijkje in het hart van Van Zalinge’s creatieve wereld: de backstage-ruimte van de modeshow. De geselecteerde modellen staan voor hun eigen kledingrek opgesteld. Jazz Ben Khalifa heeft de eerste laag van haar outfit al aan: een aansluitende donkerblauwe jurk met beige strepen die de accenten op haar rondingen legt. Haar zwarte schoenen zijn voorzien gedetailleerde bloemen, een natuurlijk element dat vaak terugkomt in Van Zalinge’s werk. Verderop krijgt het haar van gravin Elois van Oranje nog een touch-up en wordt de make-up van Stijn de Vries wat bijgewerkt.

‘Momentum’ kreeg al een podium op Copenhagen Fashion Week, waarbij het publiek werd gevraagd de kwetsbaarheid van creatie te omarmen en de schoonheid van vakmanschap te waarderen. Voor Amsterdam Fashion Week voegde de modeontwerpster er nog een extra laag aan toe die haar Amsterdamse roots een podium geeft. Van Zalinge waagt zich met ‘Momentum’ tevens voor het eerst aan mannenmode.

Voor de collectie liet Van Zalinge zich inspireren door het moment waarop het lijkt dat alles bevriest, maar toch in beweging is. Het toont de paradox van stilte en dynamiek, waar kunst, vakmanschap en samenwerking samenkomen middels dubbele looks. Het zorgt voor een spel van contrast en benadrukt de kracht van verandering. Zo worden de looks vermenigvuldigd en krijgt iedere look de aandacht doordat de modellen in zigzaggende lijnen door de witte, industriële ruimte paraderen.

‘Momentum’: Een ode aan kunst, vakmanschap en samenwerking

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge

'Momentum' van Tess van Zalinge tijdens Amsterdam Fashion Week. Credits: Peter Stigter voor Tess van Zalinge