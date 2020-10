Agenda van de Aegean Apparel Exporters’ Association gedurende Covid-19

Zoals u weet heeft onze sector het moeilijk vanwege Covid-19. We hebben de impact van de uitbraak intens gevoeld in onze exportcijfers, vooral in die van maart-april en mei 2020. Door de grote vraag naar PBM en de toegenomen vraag via e-commerce hebben we aan het begin van deze zomer een snelle opleving van de cijfers gezien. Duurzaamheid was het belangrijkste onderwerp op de agenda van onze organisatie. Vóór de uitbraak was duurzaamheid voor ons al van groot belang. We hadden het jaar 2020 al uitgeroepen tot 'Jaar van de duurzaamheid' en hebben een 'Werkgroep Duurzaamheid' in het leven geroepen om onze activiteiten op dit gebied uit te voeren. In het kader van onze projecten zullen we met financiële steun van het ministerie van Handel gedurende twee jaar technische consultancydiensten verlenen aan onze geselecteerde kledingexporteurs om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. We zijn ook bezig met de voorbereiding van een project waarvoor we financiële steun verwachten van de Europese Unie. Dit project heeft voornamelijk tot doel om op interdisciplinaire wijze de ondernemerscultuur in onze regio onder de 3e- en laatstejaars universitaire studenten te versterken. Dit zal de transformatie van op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsideeën in de modesector bevorderen om de oprichting van succesvolle start-ups te ondersteunen. Eveneens zullen we met relevante bedrijven en instellingen blijven samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daarnaast organiseren we activiteiten zoals trainingen en webinars om duurzaamheid bij onze aangesloten bedrijven onder de aandacht te brengen, ze te informeren over de laatste ontwikkelingen en hun competentieniveau te verhogen. Begin 2020 hebben we het Fashion Revolution-evenement georganiseerd, dat werd gerealiseerd en georganiseerd door het ‘Swedish Institute’ met de hulp van onderzoekers en experts op het gebied van duurzame mode. Deze werd gepresenteerd tijdens de grootste trouwkledingbeurs in Turkije genaamd "If Wedding Fair", die van 21 tot 24 januari 2020 in İzmir werd gehouden. Het Fashion Revolution-evenement belichtte de belangrijkste milieu-uitdagingen waarmee de wereldwijde mode-industrie momenteel te maken heeft en hoe deze moet streven naar een effectievere bijdrage aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Naast duurzaamheid en digitalisering is technisch textiel eveneens een van onze belangrijkste aandachtspunten. Het aandeel van Turkije in de wereldwijde export van technisch textiel bedroeg in 2019 ongeveer 1,6%. We streven ernaar om de export van technisch textiel van onze 11 aangesloten bedrijven te laten toenemen. Om dat te realiseren hebben we in 2014 TEKSMER "Technical Textiles Research and Development Center" (Onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor technisch textiel) opgericht om de concurrentiekracht van onze leden op het gebied van technisch textiel te verbeteren. Prioritaire onderzoeksgebieden en activiteiten van TEKSMER zijn voornamelijk meditech (Medisch textiel, Biomedisch textiel, Hygiëne en Gezondheid), Protech (Bescherming van personen en eigendommen) en sportstech (sport- en vrijetijdskleding). Onze leden blijven zich richten op de export van medisch textiel en we proberen ze met ons project en onze activiteiten te ondersteunen.

De EU is en blijft onze belangrijkste handelspartner voor de textiel- en kledingexport. Daarom willen we u laten weten dat we onlangs in Europa zijn begonnen met de marketingcampagne AHA! (Aegean Has Apparel). Wij denken dat ons B2B-evenement, dat van 23 tot 30 oktober zal worden gehouden en bestemd is voor Nederland en de omringende landen, een nieuw tijdperk zal inluiden voor onze interactie met Europa. We willen voorkomen dat de wereldwijde pandemische omstandigheden onze branche beïnvloeden en daarom hebben we besloten op virtuele wijze contact op te nemen met onze potentiële zakenpartners!

Vor Kurzem begannen wir damit, unseren Mitgliedern einen 360-Grad-Fotografiedienst namens E-shot bereitzustellen. Wir sind davon überzeugt, dass dies dabei hilft, die Durchführung unserer virtuellen Veranstaltungen, Ausstellungen und aller E-Trade-Geschäfte zu verbessern.

Abgesehen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind technische Textilien ein weiterer Interessenbereich von uns. Der weltweite Anteil der Türkei am Export technischer Textilien betrug 2019 etwa 1,6 %. Wir haben vor, die Exporte an technischen Textilien unserer 11 Mitgliedsunternehmen zu erhöhen. Hierzu haben wir 2014 das TEKSMER-Zentrum („Technical Textiles Research and Development Center“) gegründet, das die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder im Bereich technische Textilien erhöhen soll. Zu den Prioritätsbereichen des TEKSMER hinsichtlich Forschung und Betrieb zählen vor allem die Bereiche Meditech (medizinische Textilien, biomedizinische Textilien, Hygiene, Gesundheit), Protech (Schutz von Personen und Sachen) und Sportstech (Sport- und Freizeitkleidung). Unsere Mitglieder fokussieren sich weiterhin auf Exporte medizinischer Textilien und wir möchten sie mit unseren Projekten und Aktivitäten unterstützen.

Die EU ist und wird unser wichtigster Handelspartner für unsere Textil- und Bekleidungsexporte sein. Aus diesem Grund möchten wir Sie darüber informieren, dass wir vor Kurzem die Marketing-Kampagne namens AHA! (Aegean Has Apparel) in Europa gestartet haben. Wir sind davon überzeugt, dass unser B2B-Meeting vom 23. bis 30. Oktober, welches die Niederlande und die Nachbarländer miteinbezieht, eine neue Ära für unsere Interaktionen mit Europa einleiten wird. Da wir nicht möchten, dass sich die Bedingungen der globalen Pandemie auf unser Geschäft auswirken, haben wir uns dazu entschieden, unsere potenziellen Geschäftspartner virtuell zu kontaktieren!