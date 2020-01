Agnona herlanceert mannenmode

Het Italiaanse luxemerk Agnona, in handen van de Ermenegildo Zegna Group, herlanceert mannenmode. Dat meldde WWD als eerst.

Het merk keert terug na een twintigjarige pauze. Agnona gaat de eerste collectie, voor herfst 2020, presenteren op de catwalk van Milaan Fashion Week in februari. Simon Holloway overziet als creatief directeur, de positie die hij sinds 2015 bekleedt, zowel de dames- als herenmode collectie.

"Mannenmode heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het merk DNA en is heel succesvol geweest," vertelt Alessandra Carra, CEO van Agnona aan WWD. "Ik denk dat onze esthetiek van nature verbonden is met de wereld van de herenmode. Met deze nieuwe lijn zullen we onze kijk (op herenmode) delen. De focus ligt op modern design en nobele materialen."

Volgens WWD kan Agnona's mannenmode groeien en over vijf jaar goed zijn voor 35 procent van de omzet. Wholesale distrubutie wordt 'gelimiteerd tot een maximum van dertig winkels'. In plaats daarvan zal de herenmode en accessoires collectie worden verkocht via de retailkanalen van het bedrijf, aldus WWD.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk.