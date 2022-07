Albert Heijn lanceert eigen kledinglijn

Albert Heijn introduceert een eigen fancollectie bestaand uit een limited edition kledinglijn, zo blijkt uit een persbericht van de supermarktketen.

De collectie bestaat uit een Hawaii-shirt, een jog short, sokken, een trui en een vissershoedje. Albert Heijn omschrijft het als ideaal voor een festival, vakantie of een dagje strand. Er is maar een beperkte oplage van de collectie beschikbaar en is vanaf 4 juli te vinden in alle Albert Heijn Winkels en via de website van de supermarkt.

De items zijn uitgevoerd in een wit, blauw met oranje print. De print bestaat uit een retro logo van de keten. De limited edition collectie is onderdeel van het nieuwe kleding- en hometextielmerk van Albert Heijn genaamd 'Blue', aldus het persbericht.

Albert Heijn is niet de eerste die een fancollectie uitbrengt met logo's. Zo gingen Febo, Lidl en Zeeman de keten al voor.