Alchemist neemt verantwoordelijkheid in het duurzame productieproces

Vanaf 2004 heeft Alchemist zich ingezet om op ethische wijze mode te creëren. Dit betekent onder andere dat we vinden dat de productie van begin tot eind op een eerlijke en duurzame wijze moet gebeuren.

Elke fabriek waarmee we samenwerken heeft ten minste één sociaal certificaat, wat betekent dat ieder individu waarmee we samenwerken in onze productieketen veilig en voor een leefbaar loon kan werken.

De komst van de COVID-19 pandemie heeft veel levens op zijn kop gezet. Het virus raakt zo veel mensen en op veel verschillende manieren.

De gevolgen voor de economie beginnen vorm te krijgen. Het raakt ons, onze winkeliers en aan het einde van de productieketen raakt het de leveranciers en kledingarbeiders het meest. Onze problemen doorgeven zorgt er niet voor dat deze verdwijnen, maar in plaats daarvan zullen deze problemen alle individuen raken die op ons rekenen. Daarom heeft Alchemist besloten om haar verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen duidelijk zijn: Wij zullen onze orders bij onze leveranciers niet cancelen.

Zouden we dit wel doen, zijn de gevolgen voor de leveranciers en kledingarbeiders ondenkbaar. In veel van deze productielanden is sociale zekerheid niet vanzelfsprekend en zijn veel werknemers niet in staat om hun familie te onderhouden in tijden van crisis. Als merk dat zich onderscheidt als duurzaam en ethisch, vinden we dat wij hier een verschil voor hen kunnen maken.

Door onze orders door te laten gaan kunnen we leveranciers en kledingarbeiders binnen en buiten Europa blijven ondersteunen. Zo kunnen we onze vertrouwde en eerlijke samenwerking, waar we zo hard voor gewerkt hebben, in de toekomst voortzetten.

Ook blijven we loyaal aan de winkeliers die Alchemist verkopen. Zij zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van de keten en de relaties die we met hen hebben opgebouwd zijn ons erg dierbaar. Naast dat we op verschillende manieren met hen meedenken in deze moeilijke tijd, bedenken we ook veel online acties om de aandacht van ons publiek naar hen te richten. Zo bedachten we een actie om elke dag een andere winkelier uit te lichten op onze sociale mediakanalen, voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan de lokale ondernemer.

We hebben deze mogelijkheid te danken aan een fantastische community van consumenten die waarde hecht aan het supporten van lokale bedrijven en winkels, en daarmee Alchemist en haar winkeliers steunt.