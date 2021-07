Aldi en Sylvie Meis geven vervolg aan samenwerking met tweede lingeriecollectie

Supermarktketen Aldi en Sylvie Meis vervolgen hun samenwerking met een tweede lingeriecollectie, zo maakt Aldi vandaag bekend in een persbericht. De collectie is vanaf 7 augustus verkrijgbaar in alle Nederlandse en Belgische filialen. Voor België is het de eerste keer dat een collectie van de samenwerking tussen Aldi en Sylvie Meis verkrijgbaar is.

“Het is niet alledaags dat we een exclusieve lingeriecollectie van Sylvie Meis kunnen aanbieden in onze winkels”, zegt Sofie Gowy, Category Manager Fashion bij Aldi in het persbericht. “We staat erom gekend meermaals per jaar onze klanten aangenaam te verrassen met producten die je niet meteen verwacht bij een discounter. Met deze collectie zijn we hierin geslaagd.”

Het is niet de eerste keer dat Sylvie Meis een samenwerking aangaat met Aldi. Eerder werkten de twee al samen 2020 voor een collectie dag- en nachtkleding die alleen in Nederland te koop was.

De collectie van de tweede samenwerking bestaat uit vijf items: bh’s met bijpassende slips, pyjama’s met short, nachthemden en ochtendjassen. De maten van de bh’s lopen van 90A tot en met 100C, de slips, pyjama’s, nachthemden en kamerjassen zijn verkrijgbaar in de maten S tot en met L. De prijzen van de items uit de collectie variëren van 9,99 tot 16,99 euro.

In de periode van 2012 tot 2016 was Meis Brand Ambassador bij Hunkemöller. Daar lanceerde ze onder andere lingeriecollecties, een sportcollectie en twee parfums. In mei 2016 kwam er kwam er een einde aan die samenwerking .

Bekijk hieronder beelden van de collectie.