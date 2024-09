Alegra Collective: Een brug tussen Latijns-Amerikaanse gemeenschappen en de Europese markt

"Met roots in zowel Peru als Nederland, werd ik bij terugkomst in Europa vaak op straat aangesproken door mensen die vroegen naar wat ik droeg", vertelt Bianca Boez. Rivera, geboren in Amsterdam met Peruaanse roots. Deze dubbele identiteit inspireerde haar in 2023 tot het oprichten van Alegra, een collectief dat zich inzet om Latijns-Amerikaanse merken te ondersteunen bij het veroveren van de Europese markt, met de verfijning van hun traditionele technieken als speerpunt.

Met Amsterdam als uitvalsbasis heeft Alegra de ideale proefmarkt en toegangspoort tot Europa gevonden. Ze hebben deelgenomen aan internationale beurzen zoals Scoop London en Tranoï Paris, en bieden public relations en wholesalediensten aan de merken in hun portfolio.

De kern van hun strategie is het selecteren van merken die zich onderscheiden door hun toewijding aan duurzaamheid, vakmanschap en het unieke verhaal dat elk mode- en designstuk vertelt. Dit alles met de achtergrond van het eren en verheffen van de communities die hen inspireren, het beschermen van het milieu door middel van verantwoorde praktijken en het behouden van het rijke culturele erfgoed.

In het kader van de laatste editie van Amsterdam Fashion Week vierde Alegra Collective vol trots haar eerste verjaardag. Maak kennis met enkele van de merken die deze ambitieuze onderneming tot leven brengen. Op dit moment zijn alle oprichters vrouwen.

Canella

Canella Brand. Met dank aan Alegra Collective.

Canella is een schoenenmerk dat verfijnd vakmanschap combineert met duurzame luxe, waarbij de rijke culturele erfenis van Peru wordt versmolten met comfort en stijl. Het merk, opgericht door Daniella Pedraglio, zet zich in voor ethische productie en werkt samen met lokale ambachtslieden die de collecties met de hand vervaardigen. Ze gebruiken exotische materialen zoals gerecycled leer van Paiche en Corvina, die zorgen voor een unieke textuur.

Canella Opgericht in: 2018 door Daniella Pedraglio

2018 door Daniella Pedraglio Aanwezig in: Peru, VS, Chili, Spanje, Nederland.

Peru, VS, Chili, Spanje, Nederland. Verkrijgbaar bij: Online, Canella Store en The showroom (PER), Alegra Collective (AMS), Non Standard (ES), Shoe Market (NY).

Online, Canella Store en The showroom (PER), Alegra Collective (AMS), Non Standard (ES), Shoe Market (NY). Focus markten: verdere groei in Europa

verdere groei in Europa Prijsrange: Van 250 tot 400 euro.

Van 250 tot 400 euro. Daniella Pedraglio presenteerde haar laatste collectie tijdens Madrid ES Moda in samenwerking met Odette Alvarez

Cornelio Borda

Cornelio Borda. Met dank aan Alegra Collective.

Cornelio Borda is een luxe schoenen- en accessoiremerk gevestigd in Lima dat de slow fashion-filosofie omarmt. Opgericht door Renata Garcia-Menacho, is het merk geïnspireerd op haar oudtantes, sterke en onafhankelijke vrouwen die hun culturele erfgoed koesterden. Het merk viert het Peruaanse vakmanschap door samen te werken met lokale ambachtslieden uit de Andes om eeuwenoude artistieke technieken te behouden. De alpaca wollen schoenen zijn hun bestseller. Ze worden gemaakt van restmaterialen uit de lokale mode-industrie, zoals alpaca wol en Pima katoen. Elk paar schoenen vergt tot zes weken productietijd en wordt op bestelling gemaakt.

Cornelio Borda Opgericht in: 2018 door Renata García-Menacho

2018 door Renata García-Menacho Verkoopkanalen: Eigen website, Alegra Collective en anderen.

Eigen website, Alegra Collective en anderen. Aanwezig in: VS, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Peru, Mexico, Duitsland, Nederland, Italië

VS, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Peru, Mexico, Duitsland, Nederland, Italië Focus markten: Meer landen binnen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten.

Meer landen binnen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten. Prijsrange: Van 250 tot 500 euro.

Veplen

Veplen. Met dank aan Alegra Collective.

Veplen, opgericht en creatief geleid door Pia Velarde, onderscheidt zich door een unieke mix van architecturale inspiratie en natuurlijke elementen. Het merk richt zich op duurzaamheid en het creëren van tijdloze en veelzijdige stukken, met comfort en kwaliteit als prioriteit. Veplen gebruikt hoogwaardige materialen zoals Peruaans Pima katoen, biologisch katoen en alpaca wol, wat zowel stijl als duurzaamheid garandeert. De ontwerpen worden gekenmerkt door onberispelijk vakmanschap en subtiele details, ideaal voor duurzame en veelzijdige mode die past bij meerdere seizoenen en collecties.

Veplen Opgericht in: 2019 door Pía Velarde Plenge

2019 door Pía Velarde Plenge Momenteel aanwezig: Online, corners en eigen winkel in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Peru

Online, corners en eigen winkel in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Peru Focus markten: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België

Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België Prijsrange: Van 140 tot 340 euro

Van 140 tot 340 euro Alegra presenteerde haar nieuwste collectie "Slit" voor lente/zomer 2025 in première tijdens Amsterdam Fashion Week, als onderdeel van de viering van het eenjarig bestaan van het collectief.

Balkanica

Balkanica. Met dank aan Alegra Collective.

Balkanica is een Peruaans luxe merk dat de diversiteit van Latijns-Amerika viert met een eigen unieke stijl. Opgericht door autodidactisch ontwerpster Tania Jelicic, onderscheidt het merk zich door de combinatie van precolumbiaanse relikwieën en eigentijds, lokaal geproduceerd textieldesign.

Balkanica Opgericht in: 2009, Tania Jelicic

2009, Tania Jelicic Aanwezig in: Dominicaanse Republiek, Mexico, Nederland, Peru, St. Barths, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten en in de Verenigde Staten met een eigen winkel.

Dominicaanse Republiek, Mexico, Nederland, Peru, St. Barths, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten en in de Verenigde Staten met een eigen winkel. Focus markten: verdere groei in Europa, VS en Azië.

verdere groei in Europa, VS en Azië. Prijsrange: Gemiddeld 350 euro.

Gemiddeld 350 euro. Neemt deel aan de aankomende editie van Tranoï, Parijs in september 2024.

Ani Alvarez Calderon x Beneai Collective

Ani Alvarez Calderon x Beneai Collective. Met dank aan Alegra Collective.

Ani Alvarez Calderon x Beneai Collective is een merk gespecialiseerd in tijdloze luxekleding. Ze werken samen met kunstenaars uit de Shipibo Conibo gemeenschap in het Peruaanse Amazonegebied en bewaren zo eeuwenoude artistieke technieken. Hun doel is om het culturele erfgoed tot uitdrukking te brengen via een modern concept van "Draagbare Kunst".

De Kene kunst, centraal in deze samenwerking, maakt gebruik van symbolische lijnen met diepe betekenissen, zoals de jaguar die beschermt tegen boze geesten en de anaconda die de verbinding tussen het universum en innerlijke wijsheid symboliseert. Elk textiel vertelt een verhaal door een unieke combinatie van geometrische en symbolische figuren.

Het creatieproces van de textielsoorten omvat het gebruik van boomschors en planten uit het Amazone regenwoud om natuurlijke kleurstoffen te verkrijgen, die met geduld en precisie met de hand worden aangebracht. Het ontwerp wordt aangebracht met heilige klei tijdens een dankceremonie voor Pachamama, wat het respect van de Shipibo Conibo gemeenschap voor de natuur weerspiegelt. Bovendien voegt het handborduurwerk, dat tot drie maanden kan duren, ingewikkelde details toe aan elk stuk.

Ani Alvarez Calderon x Beneai Collective Opgericht in: 2022 door Ani Alvarez Calderon en Arianne Carrillo AC

2022 door Ani Alvarez Calderon en Arianne Carrillo AC Aanwezigheid: Online (nationaal en internationaal in de VS), een eigen winkel in Peru, actief op in totaal vier verkooppunten in Peru en Nederland.

Online (nationaal en internationaal in de VS), een eigen winkel in Peru, actief op in totaal vier verkooppunten in Peru en Nederland. Focus markten: Australië, Canada, Colombia, Denemarken, Frankrijk, Italië, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

Australië, Canada, Colombia, Denemarken, Frankrijk, Italië, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Prijsrange: Accessoires: tussen 200 en 500 dollar, prêt-à-porter: tussen 300 en 1.250 dollar, en Haute Couture: vanaf 1.500 dollar.

Meer informatie over de processen en de geschiedenis van het merk vind je in deze video:

Bron: Ani Alvarez Calderon via YouTube.