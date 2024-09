Alessandro Michele maakt debuut bij Valentino: gaat voor bohemien chic en nieuwe it-bag

De eerste show van Alessandro Michele als creatief directeur van het modehuis Valentino was waarschijnlijk het meest langverwachte evenement van de Paris Fashion Week in september 2024.

Zondag 29 september 2024, 15.00 uur, Porte de Châtillon, vond dé show van de Paris Fashion Week plaats. Twee legendes: het modehuis Valentino en Alessandro Michele presenteerden voor het eerst gezamenlijk. Uiteraard verwachtte iedereen dat de nieuwe creatief directeur, met zijn sterke artistieke persoonlijkheid, iets Alessandro-achtigs zou doen, of liever gezegd een revival van Gucci uit het Alessandro-tijdperk. Dus, wat is er gebeurd?

Voor deze lente/zomercollectie van 2025 grijpt Alessandro Michele inderdaad terug naar zijn bohemien-chique DNA en zijn voorliefde voor extravagantie. Hoe zou het ook anders kunnen? Tegenwoordig kiest een modehuis een creatief directeur juist vanwege de wereld die hij of zij uitdraagt. In het geval van Alessandro Michele is dat meer dan duidelijk. "Na anderhalf jaar van andere gesprekken, heb ik het contract in drie dagen getekend", herinnert de ontwerper zich in het persbericht.

Zijn flowerpower-geest (of peace & love) komt tot uiting in een veelvoud aan jurken met bloemenmotieven, metalen borduursels, tulbanden, wijde jeans, pailletten, enz. Daar komt nog zijn voorliefde voor extravagantie bij: brede hoeden die doen denken aan die van vrouwen uit de tijd van Paul Poiret, enorme boa's. En zijn onveranderlijke romantiek: witte kanten panty's, mousseline sluiers en vlinderdassen.

Valentino SS25 Credits: Valentino

Valentino SS25 Credits: Valentino

Valentino SS25 Credits: Valentino

De erfenis van Valentino is te zien in de stippen, terugkerende motieven in deze lente/zomercollectie van 2025. We zien ze op jurken, jasjes, maar ook op schoenen, ballerina's of laarzen, allemaal geïnspireerd op de Balletcore-trend. Het kenmerkende 'Valentino Red' is toegevoegd aan kleding, kanten panty's, vlinderdassen, aangebracht als riem of als hoed.

Valentino SS25 Credits: Valentino

Valentino SS25 Credits: Valentino

Valentino SS25 Credits: Valentino

De Office Core-trend, een esthetiek geïnspireerd op het kantoorleven, is terug te vinden in de mannelijke looks die voorbij kwamen. Maar waar de touch van Alessandro Michele voelbaar is, is in de toevoeging van sieraden: een parelketting van wit parelmoer, (nep)piercings op de lippen of als oorbellen in een tribale stijl, kanten handschoenen of een rode kraag.

Valentino SS25 Credits: Valentino

Valentino SS25 Credits: Valentino

Hoe zien de tassen eruit, het belangrijkste artikel van de luxemerken, ontworpen door Alessandro Michele?

De beroemde Rockstuds-tassen, die sinds hun introductie in 2010 door de voormalige creatief directeuren een klassieker van het modehuis zijn geworden, maken plaats voor ronde metalen en veterogen, minder rock, meer jaren zeventig, en vernieuwen zo het genre. Altijd met een coole houding zijn de franjes een ander must-have, evenals de borduursels en pastorale prints (kersen, bloemen) die terug te vinden zijn op kleine, kostbare modellen. Tot slot is de shopper met een groot V de nieuwe versie van een commercieel model, gepresenteerd in de pre-collectie.

Valentino SS25 Credits: Valentino

Valentino SS25 Credits: Valentino

Om de sfeer van de show te beschrijven, was de soundtrack "Passacaglia della Vita", een heruitgebrachte zeventiende-eeuwse song over de cyclische aard van het bestaan. Een deuntje dat tijdens de hele show te horen was. Wat betreft de rode draad die de nieuwe creatief directeur bezielde, is het "schoonheid" in haar meest kwetsbare en romantische vorm.

Zijn motto? Het existentiële vacuüm compenseren met een eeuwige zoektocht naar schoonheid. "Gedompeld als we zijn in de absurde oneindigheid van het worden van alle dingen, voelen we de dringende behoefte om betekenis te geven aan deze wereld van tumult, om het mysterie van het leven te doorkruisen op zoek naar iets dat het zijn waarde en consistentie kan teruggeven", aldus de creatief directeur. "Het is in zo'n kader dat schoonheid zich kan vormen als een remedie tegen de angst die ontstaat door het verouderende en onbepaalde karakter van ons lot. Als een ankerpunt om te navigeren in dit "paviljoen van de dwaasheden" dat we het leven noemen."

Alessandro Michele final Valentino SS25 Credits: Valentino