Alexander McQueen keert terug naar London Fashion Week voor SS27

Het Britse modelabel Alexander McQueen kondigt aan dat het zich aansluit bij het officiële schema van London Fashion Week. Het merk zal in september zijn lente/zomer 2027-collectie presenteren.

In een verklaring laat Alexander McQueen weten dat de verhuizing van Paris Fashion Week de eerste show van Seán McGirr in Londen als creatief directeur markeert. De catwalkshow staat gepland voor zondag 20 september.

De collectie zet McGirrs verkenning van McQueens ‘rijke erfgoed van scherp maatwerk en kenmerkende gelegenheidskleding’ voort. De collectie omvat zowel dames- als herenkleding.

Over de verhuizing zegt McGirr: “Londen is altijd het hart van McQueen geweest; de stad heeft een unieke, diepgewortelde energie die door de geschiedenis van het huis loopt en alles wat we vandaag doen blijft inspireren.”

London Fashion Week voegt Alexander McQueen toe aan september-evenement

Lee Alexander McQueen richtte het merk op in 1992. Hij begon op de London Fashion Week-kalender met zijn zeer theatrale shows, voordat hij naar Parijs verhuisde. Het merk keerde in oktober 2021 terug naar Londen voor een catwalkshow buiten het officiële schema. Hiervoor plaatste het een enorme transparante koepel op een parkeergarage in Oost-Londen. In oktober 2022 hield het ook een show in het Old Royal Naval College in Greenwich voor SS23.

Gianfranco D’Attis, de algemeen directeur van Alexander McQueen die eerder deze maand bij het luxemerk begon, voegt toe: “McQueen terugbrengen naar London Fashion Week is een betekenisvol moment voor het huis.

“Londen is waar ons verhaal begon en blijft centraal staan in onze identiteit. We zijn er trots op onze toewijding aan de British Fashion Council en het buitengewone creatieve ecosysteem van de stad te herbevestigen, terwijl we blijven voortbouwen op het erfgoed van McQueen en de toekomst ervan vormgeven.”

Dit is een grote opsteker voor de London Fashion Week-kalender en voor Laura Weir, de algemeen directeur van de British Fashion Council. Zij zegt: “Een van mijn eerste ambities als CEO van de British Fashion Council was om Alexander McQueen te zien terugkeren naar London Fashion Week. Weinigen hebben het wereldwijde modelandschap met dezelfde kracht, verbeelding en culturele impact gevormd. Nu is het tijd om het merk terug te verwelkomen bij zijn Londense wortels.

“De terugkeer van McQueen is een blijk van vertrouwen in de Britse creativiteit op haar meest onbevreesde en onderscheidende manier. We zijn er trots op het huis weer op het officiële schema te verwelkomen en kijken ernaar uit om in de komende seizoenen een ambitieuze en betekenisvolle samenwerking op te bouwen.”