Alix the Label lanceert kinderlijn

Damesmodemerk Alix The Label stapt in kindermode. Dat maakt het label bekend via Instagram. De kinderlijn draagt de naam Alix mini.

Alex mini, voor kinderen vanaf 3 maanden tot 8 jaar, is vanaf 14 oktober verkrijgbaar bij de twee Alix brandstores in Eindhoven en Den Bosch en via de webshop, zo is in een persbericht te lezen. De eerste collectie bestaat uit zestien items, waaronder oversized logo sweaters, leggings en een spijkerjack. De meeste kledingstukken zijn uniseks, aldus Alix. Prijzen variëren van 19,90 tot 89,90 euro.

Het is de bedoeling dat Alix mini in de toekomst ook bij retailers verkrijgbaar zal zijn, aldus het persbericht.

Alix The Label werd zeven jaar geleden opgericht door Olivia Werda en Rens Netten. Een bezoek aan de website leert dat het merk honderden verkooppunten in Nederland heeft en wordt gedistribueerd in België, Scandinavië en Spanje.

FashionUnited heeft nagevraagd op welke termijn, en naar welke retailers Alix mini op zoek is, maar is nog in afwachting van antwoord. Dit bericht zal worden aangevuld waar nodig.