ALIX the label nieuwste ‘The December Story – Home for the Holidays’ collectie

ALIX haar nieuwste ‘The December Story – Home for the Holidays’ collectie zal fungeren als try-out voor de ‘see now, buy now’ collecties die ze voor volgend kalenderjaar op de planning heeft staan. De collectie lanceert op 2 december 2020.

Waar voorheen ALIX the label vrijwel al haar collecties maanden van tevoren via haar showroom verkocht, staat er iets heel anders op de planning voor 2021. Met deze mini- collectie, genaamd ‘The December Story – Home for the Holidays’ test het merk het reilen en zeilen rondom het uitbrengen van een see now, buy now collectie. Volgend jaar zullen deze namelijk 3 á 4 keer per jaar gelanceerd worden, naast de 4 reguliere collecties. Anders dan de reguliere collecties, krijgen retailers kort van tevoren, online, de kans om de collectie in te kopen. Door het werken met see now, buy now collecties kan er beter worden ingespeeld op de laatste trends én haalt ALIX een deel van het risico weg bij haar retailers dat komt kijken bij maanden van tevoren inkopen.

De nieuwe collectie, welke verkrijgbaar zal zijn vanaf 2 december 2020, kenmerkt zich door verschillende statement items. De items geven je de mogelijkheid om voor een avondje ‘dressed up’ of een avondje ‘dressed down’ te kiezen; van een Netflix avontuur op de bank tot een kerstdiner via zoom. Voor elke ‘holiday’ activiteit anno 2020 is er een geschikt item.

Voor deze online campagne bleven ALIX en haar meiden dichtbij huis. Dit jaar geen ‘crazy getaways’, maar een knus avontuur met haar vriendinnen thuis. Helemaal tijdens de feestdagen is er natuurlijk geen betere plek als thuis. De collectie werd geschoten met ALIX kind of girls als Vivian Hoorn, Lizzy v.d. Ligt, Sha Senior.

Bijna zes jaar geleden maakte de modewereld kennis met ALIX The Label, een Nederlands fashion label met een no-nonsense uitstraling. Voor de young minded vrouw met een rock en roll DNA en een eigen wil. Een beetje rebels maar altijd stijlvol en sophisticated. “ALIX knows how to kick ass the feminine way”.