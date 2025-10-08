All eyes on Azulae: Nieuw Nederlands damesmerk zet in op ingetogen luxe

Met fall/winter ’25 maakt Azulae dit najaar haar debuut op de Nederlandse modemarkt. De collectie werd enthousiast ontvangen door inkopers en introduceert een merk dat ingetogen luxe een uitgesproken karakter geeft. Azulae is de balans tussen eenvoud en eigenheid. Bescheiden, maar toch bold. Less met net dat beetje more.

Expressive minimalism

Uitgesproken, maar nooit schreeuwerig. Azulae ademt expressive minimalism: tijdloze silhouetten met verfijnde afwerkingen en onverwachte details die elk ontwerp karakter en kracht geven. Met deze eigen signatuur herinterpreteert het merk de capsule wardrobe voor de zelfverzekerde vrouw die kiest voor ingetogen elegantie boven overdaad.

Kwaliteit en positionering

De kracht van Azulae zit in de combinatie van premium materialen, uitzonderlijk vakmanschap en een toegankelijke prijsstelling. Retailers kunnen rekenen op een zorgvuldig samengestelde range essentials met een high-end uitstraling, aantrekkelijke marges tot 3.0 (incl. 3% betalingskorting) en een betrouwbare voorraad voor snelle re-orders.

Sterk fundament

Azulae wordt in de markt gezet door distributeur LEXSON, specialist in sales en marketing binnen de Benelux. Voor design en productie vertrouwt het merk op een ervaren partner met meer dan 30 jaar ervaring in de fashion-industrie. Samen bundelen ze commerciële power en productknowhow tot een sterke basis voor groei op lange termijn.

Ambitie en groei

Met een duidelijke positionering en aantrekkelijke condities maakt Azulae zich klaar om verder te groeien binnen de Benelux en daarbuiten. Het merk biedt retailers niet alleen onderscheidende collecties, maar ook commerciële support en een langdurige samenwerking op het gebied van sales en marketing.

Ontdek Azulae en versterk je aanbod met expressive minimalism. Wil je meer weten over de collectie, marges of voorwaarden? Het team van LEXSON helpt je graag verder.

LEXSON:

Haagweg 444, Breda

sales@lexson.com / +31 (0)76 5223186

anna@lexson.com / +31(0)6 25095775