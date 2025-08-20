Allbirds lanceert 's werelds eerste gerecyclede polykatoenen sneaker

Amerikaans schoenenmerk Allbirds heeft een nieuwe collectie gepresenteerd die 'afval omzet in schatten' met de allereerste schoenen gemaakt van textiel-tot-textiel gerecyclede materialen van polykatoenafval.

De sneakers zijn ontwikkeld in samenwerking met Blumaka, een voorloper in het verwerken van gerecycled schuim tot hoogwaardige schoenenproducten, en Circ, een innovator in textiel-tot-textielrecycling, om productieafval een tweede leven te geven door gemengd textielafval en schuimresten om te zetten in gloednieuwe schoenen.

Allbirds Remix Cruiser sneakers Credits: Allbirds

Adrian Nyman, hoofd design bij Allbirds, zegt in een verklaring: “Voor ons betekent 'betere dingen op een betere manier' dat we niet gebonden zijn aan één technologie of één productiemethode – we hebben een grenzeloze nieuwsgierigheid die ons inspireert om onverwachte benaderingen te verkennen.

“Remix is de volgende stap in onze innovatiereis, met een duurzaam ontwerp dat zowel de look als het gevoel verbetert.”

De Remix-modellen, de Runner NZ Remix en Cruiser Remix, bevatten Blumaka-middenzolen, gemaakt van teruggewonnen schuimresten van de productie van sportschoenen. Deze worden vermalen en gevormd tot een hoogwaardige, gerecyclede schuimmix in een proces dat 99 procent minder water gebruikt en 65 procent minder CO2-uitstoot heeft dan traditionele schuimproductie.

Stuart Jenkins, directeur van Blumaka: “Allbirds laat zien dat de wereld geen nieuw schuim nodig heeft, maar slimmer gebruik maakt van bestaande middelen. Wij recyclen geen afval – wij hergebruiken het meest geavanceerde schuim ooit gemaakt en verbeteren het.

“Ons proces levert topproducten met bewezen duurzaamheid en comfort. Allbirds Remix laat zien dat afvalschuim geen probleem is, maar een kans. Beter voor de mens. Beter voor de planeet.”

Allbirds Remix Runner sneakers Credits: Allbirds

Bovendien zijn de Remix-modellen ook de allereerste schoenen die gebruikmaken van textiel-tot-textiel gerecyclede materialen afkomstig van polykatoenafval, met behulp van Circ’s gepatenteerde hydrothermische recyclingproces dat katoen- en polyestervezels scheidt en terugwint uit gemengde kleding.

Peter Majeranowski, directeur van Circ, voegt toe: “Deze samenwerking met Allbirds markeert een belangrijke mijlpaal in het bewijs dat textiel-tot-textielrecycling verder kan gaan dan kleding en kan worden toegepast in hoogwaardige schoenen.

“Door Circ Filament Lyocell van gerecycled textielafval te gebruiken als onderdeel van het bovenwerk voor de Remix, laten we zien dat circulaire materialen geen compromis vereisen, ze kunnen er beter uitzien, beter aanvoelen en beter zijn voor de planeet. Dit is de toekomst van mode en we zijn er trots op hierin voorop te lopen.”

Allbirds Remix-modellen zijn online en in Amerikaanse en Britse winkels verkrijgbaar met een verkoopprijs van 140 Amerikaanse dollar.