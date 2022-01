'Alle ogen gericht op Prada tijdens Milan Men's Fashion Week'

De Milan Men's Fashion Week is nog maar een paar dagen weg, maar volgens de laatste gegevens is Prada de meest geanticipeerde catwalkshow van het seizoen.

Design Bundles onthulde naar welke catwalkpresentaties het meest wordt uitgekeken, door de ranglijsten te analyseren op basis van statistieken over websiteverkeer, Google-zoekvolumes en het aantal Instagram-volgers.

Prada is de meest geanticipeerde show, gevolgd door Fendi en Dolce & Gabbana in de top drie. Het officiële Instagram-account van Prada heeft 28,2 miljoen volgers, het meeste van alle andere ontwerpers en merken die dit jaar op het evenement aanwezig zijn, terwijl het merk ook het meeste webverkeer en de meeste Google-zoekopdrachten heeft van alle aanwezigen.

Milan Fashion Week Men’s FW22

Giorgio Armani staat, ondanks de aankondiging dat het zijn mannenshows heeft geannuleerd, op nummer 4 met Emporio Armani en op nummer 5 met zijn hoofdcollectie.

Beeld: Milan Men's Fashion Week

Een woordvoerder van Design Bundles gaf het volgende commentaar: "De Milan Fashion Week is altijd een evenement waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Het is geen verrassing dat de Men's Fashion Week dit jaar in ieders gedachten is, met de meest naar uitgekeken ontwerpers en merken die grote statements zullen maken op de catwalk. Het is erg jammer om te horen dat gevestigde namen zoals het merk Armani zich uit de show terugtrekken, maar nu de bezorgdheid over de pandemie toeneemt, is dat wel te begrijpen. De hoop is nog steeds groot dat de show in volle gang doorgaat, en het zou interessant zijn om te zien wie van de deelnemers de beste catwalkshow van de week heeft."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.