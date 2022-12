‘Allereerste Levi’s-broek’ gevonden in scheepswrak en geveild voor 114.000 dollar

De eerste broek van modeconcern Levi’s Strauss & Co. is geveild voor 114.000 dollar (omgerekend 108.000 euro). Tenminste, dat beweren experts, zo meldt het persbureau Associated Press. Hier en daar is er een discussie of de broek wel echt van Levi’s is. Experts zeggen dat de broek aan het modeconcern te linken is, maar Tracey Panek, directeur van het archief bij Levi’s, zegt van niet.

De discussie ontstond nadat er een stokoude, witte spijkerbroek met vijf-knopen-sluiting werd gevonden in een scheepswrak dat dateert uit 1857. Dat is zestien jaar voordat Levi’s zijn eerste broek produceerde. Levi’s begon in 1873 officieel met de productie van broeken. Voordat het modeconcern broeken produceerde, was het een groothandelaar. Volgens experts zou het dus kunnen dat de witte broek een voorloper was van de iconische Levi’s-broeken, zo meldt AP. Ook zou het volgens hen een broek kunnen zijn die gebruikt werd door een mijnwerker.

Panek noemt de beweringen speculaties, dat laat ze in een e-mail weten aan AP. “Ik geloof dat de broek niet van Levi’s is. Daarnaast geloof ik ook niet dat het een mijnwerkersbroek is. Levi’s begon in 1873 met het produceren van de eerste spijkerbroek- de Levi’s 501 jeans. Een broek voorzien van patches, buttons en klinknagels, een innovatie dat wijst naar het jaar 1873.”