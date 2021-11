Alles over de ambitieuze circulaire strategie van denimpionier Kuyichi

Steeds meer kledingmerken zeggen dat ze zich bezighouden met circulair ondernemen. Wat dan echter vaak wordt bedoeld is dat er wat gerecyclede stoffen worden ingekocht, of dat een deel van het afval wordt gerecycled. Maar een goede circulaire strategie vereist veel meer dan dat. Denimpionier Kuyichi strijdt al meer dan 20 jaar voor een eerlijke en duurzame mode-industrie. Met een uitgebreide strategie in zowel levensduurverlenging, recycling als het ontwikkelen van een eigen take-back systeem pakt het merk z’n volledige verantwoordelijkheid voor de eigen kledingproductie. Laat je inspireren door het verhaal van Kuyichi.

Hoe Kuyichi de levensduur van z’n producten maximaliseert

De impact van een kledingstuk zit slechts deels in de productie: hoe langer we met onze kleding doen en hoe beter het vervolgens gerecycled wordt, hoe minder er gemaakt hoeft te worden. In de huidige wegwerpcultuur zien we echter dat veel merken nog steeds focussen op kwantiteit, wat ten koste gaat van de kwaliteit. Een fast fashion spijkerbroek bestaat vaak uit een samengestelde materiaalcompositie. En met de huidige mogelijkheden is dat amper te recyclen.

Met ruim twee decennia ervaring in organic denim kun je er gelukkig zeker van zijn dat jouw Kuyichi jeans wél een maximale levensduur heeft. Elke broek is gemaakt van premium kwaliteit en het merk gebruikt veel monomaterialen – zoals rigid denim – die ideaal te recyclen zijn. Om het denimdoek nog meer te versterken, voegt Kuyichi soms duurzame vezels als hennep toe: een ijzersterke draad met een erg lage productie-impact.

Vereist een fit – zoals skinny jeans - toch stretch voor meer draagcomfort? Dan wordt óf maximaal 3% elastaan gebruikt (zodat het product compleet te recyclen is), óf er wordt duurzame stretch gebruikt, zoals het innovatieve T400 EcoMade. Dit laatste materiaal heeft nog een ander bijkomend voordeel: T400 heeft een hele hoge recovery rate, waardoor je broek altijd perfect in vorm blijft. Nooit meer lubberende stretch jeans!

Hoe Kuyichi al bijna 10 jaar kleding inzamelt en recyclet

Ook met recycling heeft Kuyichi veel ervaring: al 10 jaar maakt het merk gerecyclede spijkerbroeken; als één van de eersten. Zo werden in 2013 al gerecyclede spijkerbroeken verkocht van ingezamelde gedragen jeans, een innovatie. In 2019 lanceerde het merk in samenwerking met Retail icoon De Rode Winkel de Utregse Jeans: een uniek collectors item, gemaakt met 20% lokaal ingezamelde afgedragen spijkerbroeken. Het grote succes was een duidelijk signaal dat mensen klaar zijn voor producten met een mooi proces en een goed verhaal.

Het grootste deel van de denimcollectie bevat gerecyclede vezels

Het percentage gerecyclede materialen groeit snel: dit jaar bevat al meer dan de helft van Kuyichi’s denimcollectie gerecyclede vezels. Momenteel bestaat nog meer dan 80% van alle gebruikte materialen uit biologisch katoen; 3% is Post-Consumer en 7% is Pre-Consumer gerecycled katoen (afkomstig van afval uit het productieproces). In 2023 zal dit minimaal 10% Post-Consumer gerecycled katoen zijn. Dit kan van zowel gedragen jeans als andere afvalstromen komen. Met de stappen die nu worden gezet, is dat zeker haalbaar, aldus Zoé Daemen, Corporate Responsibility Manager bij Kuyichi.

Gerecyclede denim eindelijk de norm: Kuyichi is onderdeel van de Denim Deal

Om dit plan kracht bij te zetten, tekende Kuyichi in oktober 2020 de Denim Deal. Dit is een afspraak tussen kledingmerken, textielinzamelaars (waaronder Sympany en Het Leger Des Heils), denimproducenten (zoals Kuyichi’s partners Bossa, Orta en Soorty) en de overheid om van Post-Consumer katoenvezels in denim de norm te maken. Één van de doelen: minimaal 3 miljoen jeans produceren met minimaal 20% gerecycled textiel.

Lever jouw oude Kuyichi jeans in voor recycling

Is jouw favoriete Kuyichi jeans tot op de draad afgedragen? Ook aan het einde van de loop neemt het merk verantwoordelijkheid om jouw jeans te hergebruiken. Momenteel wordt hard gewerkt aan het realiseren van een eigen take-back systeem, waarbij je jouw oude jeans bij Kuyichi en z’n retailers kunt inleveren voor recycling.

Kun je daar niet op wachten? Je kunt jouw Kuyichi jeans nu al inleveren in het duurzame GreenUP warenhuis in Utrecht, waar industrieel ontwerper Indigo ravens gedragen of onverkoopbare Kuyichi jeans met kleine ‘foutjes’ omtovert tot unieke, handgemaakte items. Een mooie manier om de levensduur te verlengen. Heb je een kleiner budget? Je vindt hier ook gerepareerde Kuyichi items die voor een lagere prijs worden aangeboden. En dit is nog maar het begin.