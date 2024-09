Alles wat je moet weten over GAS Jeans: Italiaanse passie voor denim

GAS Jeans is synoniem geworden met een mix van traditie, innovatie en tijdloze stijl. Opgericht in het hart van Italië, is dit denimmerk gegroeid van een kleine ambachtelijke werkplaats tot een wereldwijde speler. Met een rijke geschiedenis die meer dan vier decennia overspant , heeft GAS zijn toewijding aan kwaliteit, vakmanschap en cutting-edge design getoond.

Van Vicenza naar de wereld

GAS Jeans werd in het begin van de jaren 1970 opgericht door Claudio Grotto. Het merk komt oorspronkelijk uit Chiuppano, in de buurt van Vicenza in het noordoosten van Italië, en ontstond uit Grotto's passie voor vakmanschap en innovatief design. In 1984 werd Grotto S.p.A. formeel opgericht en richtte het bedrijf zich op het ontwerpen, produceren en distribueren van denimkleding van hoge kwaliteit voor mannen en vrouwen. Dit decennium markeerde een belangrijke periode van groei, waarbij de GAS-collecties de aandacht trokken van een kosmopolitisch publiek dat op zoek was naar veelzijdige en originele kledingstukken. Het label werd al snel synoniem voor eersteklas jeanskleding, bekend om zijn mix van stijlvol design en robuuste functionaliteit.

GAS Jeans FW24. Credits: GAS Jeans

In de afgelopen vier decennia is GAS uitgegroeid tot een wereldwijd merk, dat zijn bereik heeft uitgebreid naar Europa en het Verre Oosten. Ondanks de internationale groei blijft het merk geworteld in het Italiaanse erfgoed, met het hoofdkantoor nog steeds in Chiuppano en een showroom in Milaan. In 2022 onderging GAS een rebranding om een jonger, dynamischer publiek aan te spreken. Het doel van deze rebranding was om een nieuwe visie te communiceren en tegelijkertijd trouw te blijven aan de kernwaarden van het merk: kwaliteit, innovatie en Italiaans vakmanschap.

Denim in het DNA: Kernwaarden en bijzonderheden

Aan de basis van GAS ligt een voortdurende toewijding aan uitmuntendheid en creativiteit. De identiteit van het merk is sterk verbonden met denim, een relatie die bepalend is geweest voor de evolutie en het onderscheidend vermogen van het merk. GAS staat bekend om zijn toewijding aan het vervaardigen van denim van topkwaliteit, zodat elk kledingstuk zowel stijl als functionaliteit belichaamt. De collecties van het merk onderscheiden zich door tijdloze silhouetten, aandacht voor detail en een suggestieve expressie van elegantie.

GAS Jeans FW24. Credits: GAS Jeans

Een 'ambachtelijke kamer' fungeert als het speciale onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van GAS, waar traditioneel vakmanschap samenkomt met moderne innovatie. In deze doordacht ontworpen ruimte verkent het merk nieuwe productietechnieken binnen een gecontroleerde omgeving, waarbij consequent de grenzen van denimontwerp en productie worden verlegd.

Meer dan jeans: Divers assortiment en innovaties

Er is een uitgebreid assortiment kleding, schoenen en accessoires beschikbaar voor mannen, vrouwen en kinderen. Hoewel denim de basis blijft van de collecties van het merk, blinkt GAS ook uit in het maken van eigentijdse kleding die verder gaat dan voorbijgaande trends en die dragers in staat stelt hun individualiteit uit te drukken bij elke gelegenheid.

GAS Jeans FW24. Credits: GAS Jeans

Om de 40e verjaardag te vieren, introduceerde GAS het “Denim Archive”-project, een capsulecollectie die het erfgoed van het merk eer aandoet. Deze collectie bestaat uit zes denimstukken van topkwaliteit, allemaal zorgvuldig vervaardigd in Italië, die een eerbetoon zijn aan de rijke geschiedenis van GAS en tegelijkertijd een modern design omarmen. Daarnaast valt de 'Heritage'-collectie op door de herinterpretatie van iconische ontwerpen uit de jaren 80 en 90, waarbij verleden en heden worden samengevoegd om denimstijlen te creëren die zowel tijdloos als eigentijds zijn.

Speed synergies: Sportieve samenwerkingen

GAS verenigt de werelden van mode en sport en heeft daarmee creatieve en stilistische grenzen verlegd. De duurzame samenwerking van het merk met het Repsol Honda Team in het MotoGP-wereldkampioenschap sinds 1998 is een voorbeeld van de afstemming op waarden als passie, dynamiek en vastberadenheid – eigenschappen die in beide bedrijven diep resoneren.

GAS Jeans’ samenwerking met het Pramac Racing Team. Credits: GAS Jeans

In een recente samenwerking heeft GAS de krachten gebundeld met het Pramac Racing Team om teamkleding opnieuw te definiëren. Deze samenwerking leidde tot een limited edition stedelijke reislijn-capsule, waarin moderne trends naadloos samengaan met functioneel design. De collectie toont het unieke vermogen van het merk om stijl te combineren met functionaliteit, met verfijnde details en eigentijdse lijnen.

De toekomst vormgeven

Terwijl GAS zich blijft ontwikkelen, blijft het toegewijd aan innovatie en kwaliteit. Het merk werkt actief aan het uitbreiden van zijn internationale bereik, met speciale aandacht voor Europa—met name Spanje, de DACH- en Benelux-regio's—en het Verre Oosten. Momenteel is 35 procent van de jaarlijkse productie bestemd voor export.

De toekomst van GAS hangt af van het vermogen om erfgoed met moderniteit te combineren, zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar wortels. Voor zowel modeprofessionals als -liefhebbers belichaamt GAS een naadloze synthese van traditie en hedendaags design, met kleding die zowel stijlvol is als een echte expressie van individualiteit.