Alles wat je over Same en Next Day delivery moet weten

Same en Next Day delivery is niet meer weg te denken uit het huidige e-commerce landschap. Bij deze snelle levering wordt relatief meer aandacht in de bezorgervaring gestoken waardoor het serviceniveau vaak hoger is en de consument centraal staat. Dit biedt veel voordelen voor zowel consument als webshop. Toch maken veel bedrijven nog geen gebruik van deze service. Zonde, want Same en Next Day delivery kan je webshop veel voordelen opleveren. Lees hieronder wat het precies inhoudt.

Wat is Same en Next Day delivery?

Same en Next Day delivery bezorgservices halen pakketten ‘s ochtends op bij webshops en leveren ze ‘s avonds bij de consument. Door deze avondlevering wordt 99% van de pakketten bij de eerste afleverpoging en op het afgesproken tijdstip bezorgd. Consumenten zijn namelijk vaak ‘s avonds thuis, waardoor een tweede afleverpoging overbodig is. Daarnaast kun je door deze snelle avondlevering gunstige cut-off tijden bieden (het uiterste tijdstip waarop een consument een bestelling kan plaatsen). De cut-off tijd voor Same Day delivery ligt tussen 10.00 en 13:30 uur, afhankelijk van de locatie van het magazijn van de webshop. Voor Next Day delivery is de cut-off tijd 23.59 uur.

Wat levert Same en Next Day delivery op?

Veel webshophouders zijn terughoudend over Same en Next Day delivery vanwege de kosten. Dat is zonde, want in veel gevallen levert Same en Next Day delivery meer op dan het kost. Dit levert het jouw webshop op:

Flinke conversieverhoging. Maar liefst 30% van alle bezoekers verlaat een webshop wanneer de levertijd te lang is. Daarnaast verwacht 50% van de consumenten die voor 14:00 besteld hebben de order dezelfde dag nog in huis. De kans op een conversie is groter als je voldoet aan klantverwachtingen. Zo realiseert Eddy’s gemiddeld 30% meer orders sinds ze gebruik maken van Same en Next Day delivery.

Maar liefst 30% van alle bezoekers verlaat een webshop wanneer de levertijd te lang is. Daarnaast verwacht 50% van de consumenten die voor 14:00 besteld hebben de order dezelfde dag nog in huis. De kans op een conversie is groter als je voldoet aan klantverwachtingen. Zo realiseert Eddy’s gemiddeld 30% meer orders sinds ze gebruik maken van Same en Next Day delivery. Bespaar op de FTE. Omdat de pakketten ‘s ochtends worden opgehaald hoeven deze niet meer in de avond of nacht gereed gemaakt te worden. Dit kan een enorme kostenbesparing opleveren in loonkosten. Zo bespaarde Supspace maar liefst 30% op de FTE.

Omdat de pakketten ‘s ochtends worden opgehaald hoeven deze niet meer in de avond of nacht gereed gemaakt te worden. Dit kan een enorme kostenbesparing opleveren in loonkosten. Zo bespaarde Supspace maar liefst 30% op de FTE. Besparing op verdwenen of gestolen pakketten. Als je duurdere producten verkoopt, kan je te maken krijgen met gestolen of verdwenen pakketten. Wanneer je deze producten nogmaals moet leveren aan de consument, kan dat veel geld en tijd kosten. Dankzij onze live GPS-tracking kan er precies gevolgd worden waar het pakket is. Dit leverde JHP Fashion 25% minder diefstal op.

Als je duurdere producten verkoopt, kan je te maken krijgen met gestolen of verdwenen pakketten. Wanneer je deze producten nogmaals moet leveren aan de consument, kan dat veel geld en tijd kosten. Dankzij onze live GPS-tracking kan er precies gevolgd worden waar het pakket is. Dit leverde JHP Fashion 25% minder diefstal op. Besparing op de klantenservice. Same en Next Day delivery specialisten bieden vaak een betere service dan reguliere vervoerders. We hebben een uitgebreid Track & Trace systeem en een hoge leverbetrouwbaarheid (99%). Hierdoor is de klantenservice veel minder tijd kwijt aan het traceren van, en beantwoorden van vragen over pakketten. Bij YourSurprise levert <1% van de orders een vraag op voor de klantenservice.

Same en Next Day delivery specialisten bieden vaak een betere service dan reguliere vervoerders. We hebben een uitgebreid Track & Trace systeem en een hoge leverbetrouwbaarheid (99%). Hierdoor is de klantenservice veel minder tijd kwijt aan het traceren van, en beantwoorden van vragen over pakketten. Bij YourSurprise levert <1% van de orders een vraag op voor de klantenservice. Maak van tevreden en terugkerende klanten

De kans op een herhaalaankoop is groter als een klant tevreden is. Omdat Same en Next Day delivery minder klachten realiseert is de kans groter dat ze nogmaals een bestelling plaatst. Wist je dat het 5-25 keer zoveel kost om nieuwe klanten te werven dan om bestaande klanten tevreden te houden?

Kortom: door een klein bedrag per pakket te investeren realiseer je als webshop:

Meer omzet

Minder onnodige kosten

Verbetering merkimago

Starten met Same en Next Day delivery?