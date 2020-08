AlphaTauri showroom in Düsseldorf: met robotassistent op inkoop

AlphaTauri heeft een eerste showroom voor Midden-Europa in Düsseldorf geopend en presenteerde deze week een digitale verkoop- en studio-assistent: de AlphaTauri DSA-01. Dat heeft het Oostenrijkse modebedrijf bekendgemaakt.

Gelijktijdig met de inkoopdagen ‘Fashion Days’ in Düsseldorf heeft het merk, dat eigendom is van Red Bull, de deuren geopend van een nieuwe showroom in de oude haven met een oppervlak van meer dan 600 vierkante meter. De huidige heren- en damescollecties en de eigen textielinnovaties van het merk worden op drie verdiepingen gepresenteerd.

"Düsseldorf blijft voor de moderetail een van de belangrijkste inkooplocaties in Duitsland. Het opzetten van een showroom in de ‘Medienhafen’ is een belangrijke stap in de wereldwijde presentatie, omdat het ons ook in staat stelt een intensievere uitwisseling met onze internationale partners in de aangrenzende Benelux-landen aan te gaan en de nieuwste collecties persoonlijk te presenteren in een innovatieve omgeving", zegt Ahmet Mercan, CEO AlphaTauri.

Robots als verkoop- en studio-assistenten

Met de AlphaTauri DSA-01 kunnen inkopers online de showroom bezoeken en er zelf rondlopen: De mobiele robot is uitgerust met een bewegende camera die de gebruiker in staat stelt om in te zoomen op de kleinste details van de uitgestalde collectie. Middels een besturingsbalk in de browser kan de inkoper de robot zelf besturen en verplaatsen. Dit vergemakkelijkt het online bestelproces, wat voor veel inkopers de enige optie is vanwege coronavirus-gerelateerde (reis)beperkingen.

"Dankzij onze digitale verkoopmedewerker kan ons verkoopteam een bestelafspraak maken met kopers over de hele wereld en hen door onze collecties loodsen, of ze nu in Barcelona, Londen of Tokio zijn, op kantoor of thuis," vertelt Tanja Gündling, Vice President AlphaTauri.

Om ervoor te zorgen dat het menselijk contact niet helemaal verloren gaat, kan de inkoper via de robot vragen stellen aan het verkoopteam die dan worden antwoord middels een conference call. De robotassistent wordt ook ingezet voor het inwerken van nieuwe medewerkers en voor producttrainingen.

Het merk Alpha Tauri combineert innovatieve textieltechnologie met hoogwaardige materialen. Het resultaat is praktische kleding die bijvoorbeeld gemakkelijk kan worden opgeborgen of aangepast aan de weersomstandigheden. AlphaTauri heeft in thuisland Oostenrijk twee winkels: een in Graz en de andere in Salzburg, waar het bedrijf ook is gevestigd.

Fotos: AlphaTauri