Alter Ego Fall Winter collectie 2022: stijlvol, elegant en veelzijdig

Het Amsterdamse modelabel Alter Ego is veelzijdig en eigenzinnig. Het label dat door directeur Vincent van der Weijden met lef in de coronatijd is gelanceerd, presenteert een diverse en stijlvolle Fall Winter 22 collectie. De ready-to-wear collectie straalt luxury en levendigheid uit. ALTER EGO here we are!

Personality

Alter Ego laat zich vooral kenmerken door leren en suède items. Van der Weijden: “Onze ontwerpen benadrukken iemands persoonlijkheid. Onze succesformule is de mix tussen elegantie en lef. In Alter Ego voel je je gekleed, modern en zelfverzekerd. De Fall Winter collectie 2022 is voor de vrouw zeer uitgebreid. Van fake fur poncho’s, oversized gilets tot aan leren en suède jasjes, blouses, stretch broeken, leggings, rokjes en exclusieve lammy’s. In de collectie is gewerkt met veel verschillende warme kleuren.

Alter Ego, collectie FW22, eigendom van het merk.

Naast alle stukken voor de vrouw focust Alter Ego ook op de man. Alter Ego is voorstander van het bouwen van een tijdloze garderobe. Daarom bestaat de heren basiscollectie dit seizoen onder andere uit varsity jackets, bodywarmers, fieldjackets, lammy’s, suède overshirts en bombers in 12 verschillende kleuren. Basics die jaren blijven en die rijk zijn aan details, van hoge kwaliteit zijn en gemakkelijk te combineren zijn. Originele patronen met rijke kleuren.

Alter Ego, collectie FW22, eigendom van het merk.

Al met al een collectie met klasse, stijl en een scherp oog voor wat de moderne man en vrouw nodig heeft. Want deze tijd vraagt om veelzijdigheid. Met als doel: de perfecte combinatie tussen high fashion en het easy streetwear gevoel uit LA. Dat is wat je met Alter Ego uitstraalt.

Be your ALTER EGO. Let’s make our story yours.

Alter Ego, collectie FW22, eigendom van het merk.