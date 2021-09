Alter Ego lanceert Fall/Winter collectie 2021

Amsterdam – Alter Ego is een one-to-watch kledingmerk van Nederlandse bodem voor iedereen die van leren fashion statements houdt. Geïnspireerd op een sophisticated rock ’n roll lifestyle, creëert Alter Ego een tijdloze collectie met key items die jij in jouw kast wilt hebben hangen. Met in de FW21 collectie een hoofdrol voor vrouwelijke silhouetten en stoere oversized items.

Rock ’n roll chique en de perfecte balans tussen stoer en klassiek

Voor het Fall / Winter 2021 seizoen heeft Alter Ego een collectie ontworpen die jou warm houdt tijdens de koudere dagen, maar waar je ook de show mee kunt stelen. Zo bestaat de dames collectie uit rock ’n roll chique items met een super vrouwelijk silhouette. En de heren collectie vormt daarentegen de perfecte balans tussen stoer en klassiek.

Denk aan stoere lammy coats, mooie fake fur jassen en tijdloze biker jackets in meerdere stijlen voor zowel dames als heren. Maar ook de iconische legging van stretch leer in diverse kleuren is niet uit onze dames collectie weg te denken. Oh en ben je fan van oversized items? Dan kun je zeker weten jouw fashion hart ophalen met onze nieuwe collectie!

Een nieuw kleurenpalet met veel aardetinten

Dat Alter Ego van stoere items houdt is een no brainer. Maar we zorgen er wél voor dat alle items goed te combineren zijn, stoer of niet. De Fall / Winter collectie 2021 is zorgvuldig samengesteld om looks te creëren die je gemakkelijk door elke stemming van je dag leiden, maar die ook in ieders garderobe passen. Zo hebben we gebruik gemaakt van een kleurenpalet met veel aardetinten, naast ons standaard gebruik van zwart.

Een look die aanvoelt als een tweede huid

Met liefde voor vakmanschap leveren wij in alle collecties de hoogst mogelijke kwaliteit, met oog voor detail. Om jou jarenlang plezier te kunnen geven van onze items maken wij gebruik van hoogwaardig leer, suède en shearling. Alter Ego biedt jou een look voor elke gelegenheid die aanvoelt als een tweede huid. Wij maken jouw outfit van boven tot onder helemaal af.

Het hart van onze identiteit

De rock ’n roll lifestyle is een inspiratiebron voor Alter Ego en heeft het hart van onze identiteit gevormd. De muziekstijl uit de jaren 1950/1960 was een verzet tegen de gevestigde orde en gaf ruimte voor een tegengeluid. Het gaf men het gevoel vrij te zijn en zichzelf op een nieuwe manier te kunnen uiten. In deze tijd ontstonden nieuwe hair-do’s en outfits. Dé outfits waar Alter Ego van houdt. Wij zoeken de rauwe randjes op zonder overdadig te worden en maken nieuwe herinneringen, samen met jou.

De Alter Ego founder, Vincent van der Weijden, is oud mede-oprichter van het merk Goosecraft en slaat met Alter Ego een andere weg in. Met de collecties van Alter Ego laat hij zijn creatieve geest en zijn passie voor leer op een andere manier zien.

- Be your Alter Ego. Let’s make our story yours -