Alter Ego leer en suède spray

Alter Ego laat zich vooral kenmerken door leren en suède items voor zowel dames als heren. De designs zijn stijlvol en elegant, maar ook heeft de collectie veel basics die jaren blijven. Daarnaast onderscheidt Alter Ego zich met details en hoge kwaliteit. Het is daarom belangrijk om zulke items goed te onderhouden. De nieuwe leer en suède spray van Alter Ego zorgt ervoor dat je langer van je item kan genieten!

De spray beschermt leer en suède tegen invloeden van buitenaf. Het zorgt voor een onzichtbaar beschermlaagje tegen vuil een maakt de items waterafstotend, waardoor de levensduur verlengd wordt.

Maar wat maakt deze spray nou zo bijzonder? De verpakking wordt gedreven op lucht en is dus niet schadelijk voor mens en milieu. Naast dat de verpakking 100% recyclebaar is, is de inhoud van de spray erg duurzaam. De stoffen zijn biologisch afbreekbaar, vrij van microplastics en geheel plantaardig. Ook kan de spray gebruikt worden om andere leer en suède items te beschermen. Denk hierbij aan schoenen en tassen. Deze maand een exclusieve actie. Koop 1 doos met 12 sprays en krijg 2 sprays gratis!

Alter Ego Spray, eigendom van het merk.

Alter Ego, eigendom van het merk.