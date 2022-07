Alter Ego Spring/Summer collectie 2023

De nieuwe Spring Summer’23 collectie van Alter Ego viert de eenvoud met pure materialen, een moderne stijl met een kleurrijke variatie. De uitgebreide collectie bestaat onder andere uit jurkjes, rokjes, gilets, jumpsuits, broeken, leggings, blouses, overshirts, bombers, varsity jackets, fieldjackets en jassen in zowel leer als suède. Alter Ego is ready for the Summer!

Empowerment

Alter Ego werd in 2020 door Vincent van der Weijden opgericht. Onder de noemer building the brand groeit Alter Ego enorm. Van der Weijden: “Ik ben trots dat we al zo vlug een eigen look & image hebben gecreëerd. Bovenaan staat het designen van toegankelijke stoere essentials met elegantie - voor jonge vrouwen en mannen - met hun eigen persoonlijke stijl en trend awareness waarbij persoonlijkheid, sensualiteit en eenvoud wordt benadrukt.” De collectie kenmerkt zich structureel door een mix van delicate snits en fijne details.” Spring Summer’23 is oprecht een collectie met klasse, stijl en een scherp oog voor wat de moderne man én vrouw nodig heeft.

Alter Ego, SS23, eigendom van het merk.

Een hot item deze zomer is het varsity jacket. Voor de heren heeft Alter Ego deze in 6 kleuren en voor de dames in 5 kleuren. Een nieuwe variant van de varsity is het varsity gilet voor dames in 3 verschillende kleuren.

Naast de high waist leggings is de broekencollectie ook uitgebreid met chino’s, joggers en cargo’s in leer en suède. In alle modellen zit stretch wat zorgt voor een comfortabele pasvorm.

Dus dat wordt shinen deze zomer in één van de vernieuwende items van Alter Ego die je outfit net dat tikje extra geven.

Every personality has an Alter Ego!

Alter Ego, SS23, eigendom van het merk.