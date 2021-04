America Today en New York Pizza maken limited edition loungewear-collectie

Beeld: America Today x New York Pizza

America Today en New York Pizza Nederland hebben de handen ineengeslagen voor een loungewear-collectie en een reeks van tien limited-edition sweaters, zo is in een persbericht te lezen.

De loungewear-capsulecollectie bestaat uit t-shirts, sweaters, capuchontruien, joggingbroeken en sokken, met daarop de namen van New Yorkse wijken en andere symbolen uit de stad, verweven met het woord ‘pizza’ of simpelweg een grote ‘P’. De collectie is uitgevoerd in donkergroen, wit en zwart, een samensmelting van de merkkleuren van America Today en New York Pizza. De items zijn online en in America Today-winkels te verkrijgen. Prijzen variëren van €4,99 voor een paar sokken tot €49,99 voor een hoodie.

De tien limited-edition sweaters, groen met een zilvergrijze print, worden aankomende week verloot via de Instagram-accounts van New York Pizza en America Today, zo meldt het persbericht. Met de trui krijgen de winnaars ook een code voor een jaar lang gratis pizza.

Een maand geleden werd er een andere samenwerking tussen een modebedrijf en een fastfoodketen gelanceerd: toen kwamen rapper Willie Wartaal, restaurant Fat Phill’s en ondergoedmerk Pockies met een ‘burger with a side of boxers’, die via Thuisbezorgd kon worden besteld.