American Vintage stapt interieurwereld binnen met eerste lifestylecollectie

Modemerk American Vintage zet haar eerste stappen in de interieurwereld met een lifestylecollectie, zo maakt het modemerk bekend in een persbericht. De collectie staat in lijn met de gedachte uit te bloeien tot een volledig lifestylemerk.

De collectie is geïnspireerd op het mediterrane gebied en omvat twee delen in de woning waarbij twee sferen worden uitgedragen, zo is te lezen. Voor de keuken bevat de collectie items zoals een tafelkleed, theedoek, schort en picknickkleed. Voor de badkamer is er gedacht aan een badjas, handdoekenset en gastenhanddoek.

Het lifestylesegment is verdeeld in vier lijnen: Revack, Ziki, Koukoubay en Tira. De collectie bevat diverse kleuren, zoals roze en oranje, maar ook ecru of grijs gemêleerd. De stoffen zijn gemaakt van natuurlijke materialen.

De collectie is verkrijgbaar via de webshop en in geselecteerde winkels.