Amerikaans damesmodemerk Rhode klaagt Hailey Bieber's cosmeticamerk aan

Amerikaans high-end damesmodemerk Rhode klaagt Hailey Bieber en haar nieuwe skincare merk Rhode Skin aan, zo blijkt uit een statement dat Rhode heeft gedeeld met FashionUnited. 'Rhode' is de tweede naam van Hailey Bieber.

"Vandaag worden we gedwongen een rechtszaak te beginnen tegen Hailey Bieber en haar skin-care lijn die vorige week is gelanceerd en de naam 'rhode' gebruikt," aldus oprichters Purna Khatau en Phoebe Vickers, in het statement. "We willen deze rechtszaak niet aanspannen, maar we moeten dit doen om ons bedrijf te beschermen. Hoewel we een wereldwijd merk zijn, zijn we nog steeds een jong en groeiend bedrijf, en we kunnen niet een beroemdheid met Hailey's volgers overwinnen die onze bedrijfsnaam gebruikt om gerelateerde producten te verkopen."

Khatau en Vickers geven aan Hailey te bewonderen en haar huist willen vieren. "Als mede vrouwen en ondernemers, wensen we haar al het succes. Hailey heeft starpower en invloed. Ze kan een ander merk voor haar bedrijf kiezen. Wij hebben alleen het merk 'Rhode' dat we hebben opgebouwd." De twee geven ook aan dat de naam Rhode Skin geen verrassing is. Bieber heeft namelijk vier jaar geleden al de rechten op de naam Rhode te kopen van de oprichters, maar dit sloegen ze destijds af. Volgens de twee heeft Bieber aangegeven ook een kledinglijn te overwegen en ze heeft de naam 'Rhode' ook al aangevraagd als handelsmerk voor kleding. "We verwelkomen concurrenten, mar willen alleen niet dat die concurrenten onze naam gebruiken".

Rhode is in 2014 opgericht en staat bekend om de kleurrijke prints en ontwerpen. Het merk haalt inspiratie uit vintage prints, draagbare silhouetten en het concept van 'vrouwelijke vreugde', aldus de website van het merk.