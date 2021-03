Amerikaanse ontwerper Mike Amiri roept jaarlijkse prijs in het leven voor opkomend talent

Ontwerper Mike Amiri van het merk Amiri lanceert een jaarlijkse prijs voor opkomend Amerikaans talent, zo melden onder andere WWD en Business of Fashion op basis van een statement. De winnaar ontvangt 100.000 dollar (84.000 euro) en ontvangt een jaar lang mentorschap door Amiri zelf.

De prijs is in het leven geroepen om de drempel naar de mode industrie te verlagen en minder vertegenwoordigde ontwerpers te helpen door te breken, aldus Business of Fashion. Amerikaanse ontwerpers met een ready-to-wear business die niet ouder is dan drie jaar, kunnen zich aanmelden voor de wedstrijd.

Dit jaar zal de winnaar gekozen worden door een panel van Amiri, ontwerper Glenn Martens, Diesel-oprichter en OTB eigenaar Renzo Rozzo, stilist Karla Welch, product ontwerper Salehe Bembury, retailer Chris Gibbs en digital director van Harper’s Bazaar Nikki Ogunnaike, aldus Business of Fashion.