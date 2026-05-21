AMFI Fashion & Design afstudeershow juni 2026
bezig met laden...
Automatische vertaling
Op donderdag 18 juni transformeert de Centrale Markthal in Amsterdam tot een catwalk voor een nieuwe generatie modetalent. Afstuderende Fashion & Design-studenten presenteren collecties die conventies uitdagen en reflecteren op de hedendaagse maatschappij. Ze onderzoeken de veranderende rol van mode in een snel veranderende wereld.
De AMFI Fashion & Design afstudeershow 2026 brengt een nieuwe generatie ontwerpers samen. Zij gebruiken mode als middel om persoonlijke verhalen, maatschappelijke kwesties en culturele spanningen uit te drukken. In de collecties komen thema's als identiteit, erfgoed, vrouwelijkheid, mentale gezondheid, queer expressie, digitalisering en de behoefte aan bescherming en verbinding voortdurend naar voren. De afgestudeerden onderzoeken hoe kleding niet alleen functioneel is om te dragen, maar ook als drager van herinneringen, emoties en protest.
Met een sterke focus op vakmanschap, materiaalonderzoek en experiment tonen de ontwerpers hoe mode zich beweegt tussen de fysieke en digitale wereld. De collecties balanceren tussen traditie en innovatie, en tussen kwetsbaarheid en kracht. Van handwerk en upcycling tot innovatieve technieken en sculpturale silhouetten; de show weerspiegelt een generatie die de wereld kritisch observeert. Tegelijkertijd creëren ze ruimte voor verbeelding, zachtheid en persoonlijke autonomie. Het resultaat is een diverse presentatie waarin mode niet alleen esthetisch is, maar ook een manier wordt om nieuwe perspectieven te onthullen.
Praktische informatie
- Datum: donderdag 18 juni 2026
- Tickets: 22,50 euro, exclusief administratiekosten.
- Deuren open: 18:30
- Show: 19:00 - 20:30
- Diner & drankjes: 20:30 – 23:30.
Centrale Markthal, Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.