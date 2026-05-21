AMFI Fashion & Design afstudeershow juni 2026

Op donderdag 18 juni transformeert de Centrale Markthal in Amsterdam tot een catwalk voor een nieuwe generatie modetalent. Afstuderende Fashion & Design-studenten presenteren collecties die conventies uitdagen en reflecteren op de hedendaagse maatschappij. Ze onderzoeken de veranderende rol van mode in een snel veranderende wereld.

Koop hier je tickets

Credits: AMFI Fashion & Design afstudeershow januari 2026, door Sanne Peper

De AMFI Fashion & Design afstudeershow 2026 brengt een nieuwe generatie ontwerpers samen. Zij gebruiken mode als middel om persoonlijke verhalen, maatschappelijke kwesties en culturele spanningen uit te drukken. In de collecties komen thema's als identiteit, erfgoed, vrouwelijkheid, mentale gezondheid, queer expressie, digitalisering en de behoefte aan bescherming en verbinding voortdurend naar voren. De afgestudeerden onderzoeken hoe kleding niet alleen functioneel is om te dragen, maar ook als drager van herinneringen, emoties en protest.

Met een sterke focus op vakmanschap, materiaalonderzoek en experiment tonen de ontwerpers hoe mode zich beweegt tussen de fysieke en digitale wereld. De collecties balanceren tussen traditie en innovatie, en tussen kwetsbaarheid en kracht. Van handwerk en upcycling tot innovatieve technieken en sculpturale silhouetten; de show weerspiegelt een generatie die de wereld kritisch observeert. Tegelijkertijd creëren ze ruimte voor verbeelding, zachtheid en persoonlijke autonomie. Het resultaat is een diverse presentatie waarin mode niet alleen esthetisch is, maar ook een manier wordt om nieuwe perspectieven te onthullen.

Credits: AMFI Fashion & Design afstudeershow backstage januari 2026, door Zoie Kasper

Praktische informatie

Datum: donderdag 18 juni 2026

Tickets: 22,50 euro, exclusief administratiekosten.

Deuren open: 18:30

Show: 19:00 - 20:30

Diner & drankjes: 20:30 – 23:30.

Centrale Markthal, Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam

OVER AMFI Lees meer over AMFI op hun schoolpagina