AMFI Fashion & Design Graduation Show 2026: een nieuwe generatie ontwerpers met een eigen signatuur

Op donderdag 18 juni veranderde de Centrale Markthal in Amsterdam in het decor van de AMFI Fashion & Design Graduation Show 2026. Voor een publiek van industrieprofessionals, pers, familie en vrienden presenteerden 43 afstuderende Fashion & Design studenten van AMFI – Amsterdam Fashion Institute hun eindcollecties. De show liet zien waar vier jaar onderzoek, ambacht en ontwikkeling toe leidt: een eigen, herkenbare signatuur.

Midden in de hal liep een 50 meter lange runway, omlijst door verticale lichtkranten waarop de namen van de designers en de titels van hun collecties voorbijflitsten. Vanaf de balkons volgden spots elk model, waardoor silhouetten, texturen en details haarscherp naar voren kwamen.

De collecties toonden een brede range: van sharp tailoring tot innovatieve ready-to-wear, experimentele couture en conceptuele streetwear, naast werk waarin performativiteit en het bewegende lichaam centraal staan. Wat deze lichting kenmerkt, is de manier waarop persoonlijk verhaal en vakmanschap samenkomen — precies de combinatie waar AMFI zijn ontwerpers in traint. Studenten leren bij AMFI niet alleen ontwerpen, maar ook onderzoeken, positioneren en maken. Dat was op de catwalk terug te zien: de designers vertaalden persoonlijke startpunten naar relevante fashion statements met maatschappelijke zeggingskracht.

Credits: Zoie Kasper

De focuspunten van de opleiding — duurzaamheid, diversiteit en digitalisering — kwamen terug in thematieken als het spanningsveld tussen romantiek en realiteit, identity and belonging, queer culture en de manosphere, en de rol van technologie in het dagelijks leven. Traditie en innovatie stonden daarbij niet tegenover elkaar, maar werden met elkaar verweven: ambachtelijke technieken gekoppeld aan nieuwe materialen en hedendaagse narratieven.

„Wat de collecties met elkaar verbond, was het zichtbare plezier in maken, en een verlangen naar andere, mogelijke toekomsten. Het resulteerde in een show waarin onderzoek, vakmanschap en verbeeldingskracht samenkwamen," aldus Oscar Raaijmakers, Afstudeercoördinator Fashion & Design.

Wij feliciteren alle afgestudeerden met deze mijlpaal en kijken uit naar de manieren waarop zij de komende jaren het modeveld én het bredere culturele gesprek verder zullen verdiepen en verschuiven.

Credits: Sanne Peper

Showontwikkeling & hoofd productie: Py Tswang Jin | Showproductie: Faima Karimi | Showregie & choreografie: Nathalie Haelermans en Bas Andrea @FRONTROWBACKSTAGE @House of Orange | Haar & make-up: Art of Colors | Technische productie: Stefan Prokop | Technische uitvoering: MNT Stoker | DJ: Julian Sentener | Showvideografie: Martine Stig en Bette West Kolman | Dronepiloot: Maximilian Robijns | Showfotografie: Sanne Peper | Backstagefotografie: Zoie Kasper | Communicatie: Milou Schmit | Grafisch ontwerp: Ilaria Poloni

Met speciale dank aan BOEi, Centrale Markthal, Oscar Raaijmakers en Mikki Engelsbel (afstudeercoördinatoren Fashion & Design), evenals Niall Cottrell, Pieter Eliens, Mark Goss, Mirjam Ingram, Ellen Jaarsveld, Calvin Kooiman, Andrea Kristic, Charlotte Lokin, Alina Morar, Birgit Muis, Oscar Raaijmakers, Karime Salame Sainz en Saskia Stöckler (afstudeerteam Fashion & Design).