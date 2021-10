AMFI houdt zowel online als fysieke open dagen

In de laatste week van oktober, houdt het Amsterdam Fashion Institute weer haar eerste open dag van het academisch jaar. De volledig online open dagen van vorig jaar waren een groot succes; AMFI heeft daarom besloten dit jaar in een week zowel een online als een fysieke open dag te houden.

AMFI’s open dagen vinden plaats op 26 en 30 oktober en op 7 en 11 december. Meer informatie vind je hier >>

Na bijna twee jaar geen evenementen te hebben kunnen organiseren, staan we te popelen om onze deuren weer te openen voor nieuwe, potentiële studenten. Het bijwonen van een open dag is een cruciale stap in de zoektocht naar de school die het best bij jou past. Daarom is AMFI zo blij geïnteresseerde studenten weer te mogen verwelkomen in haar gebouw aan de Mauritskade in Amsterdam, waar zij studenten en docenten kunnen ontmoeten en de sfeer op de academie kunnen proeven.

Online open dag

Op dinsdag 26 oktober trapt AMFI haar open dag af met een online livestream. Tijdens deze livestream ligt de focus op de ervaring van het eerste jaar. Docenten en studenten vertellen over het curriculum, maar ook over hoe de studenten dit hebben ervaren en de projecten waaraan zij hebben gewerkt. Tijdens de livestream is er live interactie tussen bezoekers en het AMFI-team via de chat.

Open dag in het AMFI-gebouw

De daaropvolgende zaterdag, 30 oktober, worden AMFI’s fysieke deuren geopend voor de open dag op locatie. AMFI’s open dagen pre-Corona werden altijd zeer goed bezocht en het kon behoorlijk druk worden in het gebouw. Om dat nu te voorkomen, maar studenten toch de mogelijkheid te geven het AMFI daadwerkelijk te komen bezoeken, kun je je aanmelden voor een specifiek tijdslot om de school te bezoeken. Meld je hier aan >>

Op de zaterdag kun je door het gebouw heen wandelen en kennismaken met de verschillende programma’s die het AMFI aanbiedt. Studenten en docenten zijn aanwezig voor een praatje of een diepgaander gesprek over hun specialisaties.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in AMFI’s open dag? Kijk dan op AMFI’s pagina voor de open dag op de website van de Hogeschool van Amsterdam. Hier kun je je aanmelden voor zowel de online als de fysieke open dag. Wanneer je liever de school “live” bezoekt op 30 oktober, zorg er dan voor dat je op tijd jouw tijdslot reserveert. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor de livestream op 26 oktober is voor iedereen plek.