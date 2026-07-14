AMFI NEXT 2026 bracht onderwijs, onderzoek en de mode-industrie samen

Op woensdag 1 juli opende AMFI haar deuren voor AMFI NEXT – het jaarlijkse afstudeerevenement waar het Amsterdam Fashion Institute zijn afgestudeerden in direct contact brengt met de mode-industrie. Waar de vorige editie het format vernieuwde, zette deze editie een volgende stap: voor het eerst bracht AMFI NEXT de volledige breedte van de opleidingen samen, waarbij bachelorafstudeerwerk werd verbonden met masteronderwijs en internationaal onderzoek.

Bezoekers maakten kennis met afstudeerprojecten van Fashion & Management, Fashion & Branding en Fashion & Design, die werden gepresenteerd naast het werk van de nieuwe mastertrack Digital Fashion Technology (onderdeel van de Master Digital Design). Tijdens panelgesprekken gingen afgestudeerden in gesprek met professionals uit de sector over de thema's die centraal stonden in hun werk, zoals inclusiviteit en identiteit, cultureel erfgoed, digitalisering en duurzaamheid. In de expositieruimtes gingen bezoekers bovendien rechtstreeks in gesprek met de afgestudeerden over hun projecten en het creatieve proces daarachter.

Credits: AMFI NEXT 2026 Master Digital Fashion Technology, by Maarten Nauw

"AMFI NEXT is ontworpen om onze afgestudeerden het podium te geven dat zij verdienen. Deze avond draait om de eerste stap naar de mode-industrie – niet via een sollicitatie, maar door echte gesprekken. Voor bezoekers is het een kans om te ontdekken hoe een nieuwe generatie de status quo uitdaagt. Afgestudeerden presenteren niet alleen hun eindwerk, maar ook het denkproces en het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt." – Bregje Lampe, directeur AMFI

Deze editie introduceerde ook een onderzoekscomponent. Het Green DigiFashTech Manager-consortium – een Erasmus+-project waarvan AMFI partner is – presenteerde het beroepsprofiel en de opleiding voor de Green Digital Fashion Manager: een toekomstgerichte leiderschapsrol die creatief ontwerp, digitale innovatie en duurzaamheidsbeleid met elkaar verbindt. Bezoekers konden kennismaken met het bijbehorende e-learningplatform, dat toegankelijk is voor zowel studenten als professionals die werken op het snijvlak van mode, technologie en duurzaamheid.

Credits: Maarten Nauw

De dag werd afgesloten met Avond aan de Amstel: Bestaat Gen Z eigenlijk wel? – een live debat over generatie-denken in de mode, met generatie-expert Laura Bas, Samin Koblmüller (La Fam Amsterdam) en Luna Sourkhan (Banlieue), onder leiding van AMFI's Stephany Goncalves en dr. Marco Mossinkoff. Met dit avondprogramma werd de dialoog tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld voortgezet tot in de late uurtjes.

Met deze tweede editie bevestigt AMFI NEXT haar ambitie: niet alleen een viering van de volgende generatie modeprofessionals, maar ook een jaarlijks ontmoetingsplatform waar onderwijs, onderzoek en de mode-industrie samenkomen – en een evenement om de komende jaren in de gaten te houden.

AMFI bedankt alle studenten, sprekers, bezoekers en partners die deze editie mogelijk hebben gemaakt.

Bekijk de aftermovie: