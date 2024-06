AMFI Summer Course Virtual Fashion Design 2024 stoomt modestudenten en professionals klaar voor digitalisering

Met de intensieve tweeweekse Virtual Fashion Design zomercursus “THE NEW REAL” krijgen professionals en modestudenten (bachelor- of masterniveau) de kans om deel uit te maken van de nieuwste digitale ontwikkelingen in de mode. Inclusief lesmateriaal van AMFI’s lectoraat 3D Research & Technology spoort het curriculum aan tot nieuwe manieren van denken, met duurzaamheid, creativiteit en toekomstbestendigheid als basisprincipes. FashionUnited spreekt coördinator en docent Ineke Siersema, expert in digitalisering en 3D, over het belang van digitale mode en THE NEW REAL.

Wat maakt digitale transformatie uitdagend voor modebedrijven?

Bij AMFI werken we al jaren aan een transitieproject om digitalisering in de mode te normaliseren. Een deel van de industrie kan door de bomen het bos niet zien en heeft behoefte aan informatie. Professionals kunnen moeilijk beslissingen nemen – alle softwareontwikkelaars claimen ‘de beste’ oplossing te hebben. Het gebrek aan digitale expertise binnen modebedrijven leidt tot inefficiënte besluitvorming en gemiste kansen op innovatie. Digitalisering heeft invloed op de hele keten. Het gaat over digital sampling, digital manufacturing – wat kom je tegen als je digitaal gaat produceren, digital try-on, virtuele werelden – wat gebeurt er in de Metaverse en moeten we daar iets mee als bedrijf? Digitalisering gaat ook over NFT’s, AI, User Experience (XR), Mixed Reality (MR), personalisatie – waar veel bedrijven op willen inzetten, blockchain, Web3, circulaire mode, upcycling en zero-waste design (patronen ontwikkelen waarmee je minimaal afval overhoudt).

Bedrijven hebben behoefte aan medewerkers die niet alleen deze technologieën begrijpen, maar ook in staat zijn om ze te integreren en te gebruiken. Dit vereist een voortdurende bijscholing van werknemers: niet slechts een enkele cursus, maar is een doorlopend leerproces. Het omarmen van verandering heeft bovendien tijd nodig. Er is angst voor het verlies van craftsmanship, traditionele kennis, werkmethodes, tradities en posities. Ik zag dat ook in de overgang naar het 2D digitaal werken in de jaren 90. Pas later bleek uit afstudeerprojecten van studenten en bedrijven, die het succesvol implementeerden, dat digitalisering juist om verrijking gaat. Het een versterkt het ander en er ontstaan juist nieuwe rollen.

Waarom is het belangrijk dat modeprofessionals zich in de mogelijkheden van digitale mode verdiepen?

In de hedendaagse mode-industrie is digitalisering niet langer een optie, maar een noodzaak. Ontwerpers zoals Ruben Jurriens, die kunnen lezen en schrijven met digitale hulpmiddelen, laten zien hoe digitalisering integraal is in het ontwerpproces. Digitale benaderingen maken het mogelijk om kledingstukken laag voor laag te verkennen en te manipuleren, wat zorgt voor een diepere en meer interactieve ontwerpervaring. Bovendien dragen de nieuwe 3D werk methodes die gebruik maken van digitalisering bij aan een duurzamer werkproces?

AMFI (Amsterdam Fashion Institute) speelt een hoofdrol in deze transformatie door een toekomstgericht digitaliseringscurriculum aan te bieden, met name gericht op 3D Virtual Fashion Design en 3D Research & Technology. Het zomerprogramma THE NEW REAL is bijzonder door de diverse en internationale samenstelling van de deelnemers, variërend van professionals uit de mode-industrie, bachelor- en masterstudenten tot docenten. Deze diversiteit zorgt voor een rijke uitwisseling van kennis en ideeën, wat verder wordt gestimuleerd door de intensieve opzet van het programma.

Welke voordelen bieden nieuwe digitale technieken, die het ontwerp en de uitvoering van producten veranderen?

Met digitale mode kun je ontwerpen en productieprocessen efficiënter en milieuvriendelijker maken. Duurzaam denken en handelen is een van de kernwaarden van AMFI; we stimuleren studenten om deze waarden in hun visie en ontwerp te integreren. Met digitale technieken kun je dupliceren en doelgericht aanpassen zonder te kopiëren en printen zoals bij de technische tekeningen die nog vaak gebruikt worden in de industrie. Digitalisering elimineert ook de noodzaak voor fysieke prototypes en samples; je kunt meteen zien hoe een stof of ontwerp zich gedraagt en hoe het valt en past op een lichaam [van een avatar].

Bovendien biedt digitaal werken een nieuwe creatieve ruimte. 3D-ontwerpen op een avatar geven direct feedback, waardoor je intuïtiever kunt ontwerpen. Makers zijn vrijer in hun vormgeving, want plooien, rimpels, volumes, pasvorm en silhouet aanpassen of het toevoegen van een zak gaat snel en eenvoudig. Het spelenderwijs toepassen van deze tools heeft een creatieve meerwaarde. Het geeft ontwerpers de vrijheid om te experimenteren en snel te wisselen tussen ideeën, bijna als boetseren.

Het aanbod en de kwaliteit van digitale modeprogramma’s zijn enorm toegenomen, met waarheidsgetrouwe [AI-ondersteunde] weergaven en toegankelijke, intuïtieve tools. De snelheid van processen zoals “renderen”, waarmee je in 3D simuleert hoe schaduw en licht het product vormgeven, is aanzienlijk verbeterd. Maar de basisprincipes zijn hetzelfde gebleven. Nog steeds moet je de inhoud van wat je doet begrijpen, bijvoorbeeld als je een breisel wilt simuleren. Veel 2D basistools hebben zich gemanifesteerd in een nieuwe omgeving. In 3D programma’s voor fashion design kun je patronen tekenen en dat zijn ook vectorobjecten [zoals in Illustrator). En als je een textuur op je kleding “dragt en dropt” zijn dat gewoon pixels [zoals in Photoshop]. Door de komst van 3D software zijn er nieuwe uitdagende werkmethodes, intelligente tools en is er een nieuw vocabulaire, dat gelieerd is aan de game-industrie en 3D modeleren. Betekenisvolle Innovaties zijn ons uitgangspunt in de zomercursus.

Credits: AMFI

Hoe ziet het lesprogramma van THE NEW REAL eruit?

Het curriculum is opgebouwd uit twee weken intensief theorie en praktijkonderwijs, waarbij de focus ligt op design en experimenteren (week 1) en productontwikkeling en presentatie (week 2). Deelnemers werken aan twee grote individuele designopdrachten en een groepsopdracht, met intensieve begeleiding van docenten die tevens professionals zijn in de mode-industrie. Daarnaast krijgen de deelnemers de kans om hun werk te presenteren en feedback te ontvangen, wat een belangrijke leerervaring biedt.

In het AMFI-curriculum gaan theorie en praktijk hand in hand. "Learning by doing" en “Blended learning” zijn essentiële methoden die een breed kader geven, gericht op het experiment, onderzoek en realisatie. We combineren de fysieke leeromgeving met de digitale online leeromgeving en zelfstudie. Door praktijkgericht te werken in 3D applicaties, ontwikkelen studenten sneller een eigen stijl, is er meer tijd voor design en verkrijgen ze een dieper begrip van hun ontwerpproces.

In 2014 ontdekten we door een 3D software comparison met studenten in een onderzoeksproject dat Clo3D het meest gebruiksvriendelijk, intuïtief en veelzijdig was – zeer geschikt voor de nieuwe mode-industrie. Sindsdien vormt het programma de basis waarmee we werken en we houden de nieuwe ontwikkelingen nauwgezet bij. De docenten in de Summer course brengen ook het bredere landschap in kaart met invloedrijke software zoals Meta Human, Substance, Blender, Spark AR, Gravity sketch en AI- voor o.a. het ontwerpen van materialen, texturen en prints. Er is heel veel kennis in huis.

Sinds de start in 2019 is het programma voortdurend geëvolueerd door nauwe samenwerking met studenten en professionals. Dit iteratieve proces heeft geleid tot een steeds verbeterde leerervaring, waarbij nieuwe software en technologieën snel worden geïntegreerd in het curriculum. Tijdens de coronapandemie hebben we een volledige online versie van de cursus ontwikkeld, waardoor het programma wereldwijd toegankelijk is.

Wat doen alumni met de kennis en skills van het zomerprogramma?

Een indrukwekkend voorbeeld van een alumnus die heeft geprofiteerd van het AMFI- zomerprogramma is Flavia Bon. Samen met Anita Michaluszko, die zij ontmoette tijdens de zomercursus van 2021, initieerden zij het project "Augmented Weaving". Dit project onderzoekt nieuwe manieren om de techniek van jacquard weven en digitale vormen van ambacht te combineren. Het werk was al te zien tijdens de Dutch Design Week en ontving meerdere prestigieuze nominaties en prijzen.

Voor praktische informatie en inschrijven, bezoek de website van AMFI .