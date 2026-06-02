Amsterdam Fashion Academy presenteert grootste afstudeershow in dertienjarig bestaan

Op 15 juni presenteert de Amsterdam Fashion Academy haar grootste en meest ambitieuze eindejaarsshow. De show brengt afgestudeerden van de bacheloropleidingen Fashion Design en Fashion Business & Innovation samen. Het is een dynamische viering van creativiteit, uitmuntende ontwerpen, innovatie en toekomstgericht denken.

Het uitzonderlijke mode-evenement vindt plaats in De Hallen Studio's in Amsterdam. Het is een grootschalige show en tentoonstelling die de volgende generatie modeprofessionals presenteert.

De show van dit jaar onderscheidt zich door de grote verscheidenheid aan disciplines, variërend van breigoed en experimenteel vakmanschap tot metaalbewerking en badmode. De show zet eenentwintig afstuderende modestudenten in de schijnwerpers. Zij presenteren collecties die via mode thema's als identiteit, cultuur, duurzaamheid en hedendaags maatschappelijk commentaar verkennen.

Als de grootste productie van de academie tot nu toe, presenteert de show talent van toonaangevende Nederlandse modellenbureaus zoals New Generation Model Management, Inbetween Models en Diversity Model Agency. Het publiek ziet ook werk van studenten van het voorbereidende jaar en het eerste jaar Fashion Design, inclusief een speciale samenwerking met Viktor&Rolf.

Naast de show is er de afstudeertentoonstelling Fashion Business & Innovation. Hier worden strategische en branchegerichte projecten getoond die thema's als branding, AI, consumenteninzicht, ondernemerschap, duurzaamheid, retailinnovatie en de digitale toekomst van mode verkennen.

De tentoonstelling presenteert mode niet alleen als esthetiek, maar belicht juist de zakelijke kant. Er wordt onderzocht hoe ideeën waarde creëren, een publiek aanspreken en functioneren binnen een snel veranderende wereldwijde mode-industrie.

Samen weerspiegelen de afstudeercollecties van Fashion Design en de projecten van Fashion Business & Innovation een nieuwe generatie creatieven die de toekomst van mode opnieuw definieert.

Het evenement is toegankelijk voor modeprofessionals, media en het publiek.

Over de Amsterdam Fashion Academy

De Amsterdam Fashion Academy is een kleinschalige, internationale mode-universiteit in het centrum van Amsterdam. De academie biedt geaccrediteerde bacheloropleidingen met honours in Fashion Design en Fashion Business & Innovation, gevalideerd door Coventry University London. De academie biedt ook een eenjarig voorbereidend basisdiploma. Als onderdeel van de Luiss Business School in Italië, staat de academie bekend om haar kleine klassen, persoonlijke aandacht en een sterke cultuur van innovatie en vooruitstrevendheid. Met een sterke focus op duurzaamheid, digitale vaardigheden en relevantie voor de industrie, bereidt de Amsterdam Fashion Academy studenten voor om de toekomst van de mode te leiden.