Amsterdam Fashion Week 2024: De nieuwe namen op het schema

Amsterdam Fashion Week komt steeds dichterbij. De editie van 2024 vindt plaats van 3 september tot en met 6 september. Op het schema zijn weer meerdere debutanten te vinden. FashionUnited zet ze voor u op een rij.

Studio Hagel

Studio Hagel mag dan een debutant op het AFW-schema zijn, een debutant in de modewereld is het niet. De design studio is in 2015 opgericht en staat bekend om de experimentele schoenen die het maakt. Zo maakte het al schoenen voor Botter, Valentino, Off-White, Moncler, Moon Boot, Coach, Puma en Ecco.

Denham

Denimmerk Denham slaat de handen ineen met The Collectives. Voor Denham is het de eerste keer op het schema van de modeweek, maar voor The Collectives niet. The Collectives toonde in 2023 al een show vol met tweedehands items. Het evenement draait dan ook om de Denham archieven met een The Collectives-blik.

Denzel Veerkamp

Denzel Veerkamp combineert het upcyclen van materialen met thema’s rond zijn bi-culturele identiteit. Veerkamp is afkomstig van de Willem de Kooning Academie en deelden het AFW-podium al eens met andere veelbelovende mode-studenten. De ontwerper was namelijk één van de tien finalisten van Lichting 2022. Aangezien Lichting vaak een goede selectie weet te maken van ones to watch, is het niet gek dat Veerkamp stappen maakt binnen de mode-industrie.

Johnny Blood

De afsluiting van de modeweek is dit jaar in handen van Johnny Blood. Een grote eer, zo is te lezen in de uitnodiging voor de show.

Het merk staat bekend om de club-wear. Deze items zijn vaak unisex, maar er licht ook een focus op het redesignen van vintage en borduren. Het merk heeft een duurzame inslag, zo werkt het made-to-order, met deadstockstoffen, gerecyclede en biologische materialen. Ook zijn er geen seizoenscollecties, maar gaat Johnny Blood voor tijdloze items. Het voegt dan ook alleen van tijd tot tijd nieuwe items toe.

Yousra Mahrah Razine

Niet geheel de kersverse debutant in de strikte zin van het woord, maar wel de eerste keer dat Yousra Mahrah Razine een eigen show heeft. De ontwerper is namelijk de winnaar van Lichting 2023 waardoor ze al eens op het AFW-podium te zien was samen met andere veelbelovende mode-alumni. Dankzij haar winst in 2023 heeft ze de kans gekregen tijdens de 2024-editie van Amsterdam Fashion Week haar kunnen te tonen.

Ze won met haar collectie ‘K*tmarokkaan’ die haar Marokkaanse opvoeding weerspiegelt in vier verschillende werelden. Van sensuele lingerie tot ouderlijke bescheidenheid en van Berberse geitenhuidstradities tot Nederlandse, opgelegde stereotypen.

Dyo Studio

Achter Dyo Studio zit een berg met mode-ervaring. Het merk is namelijk opgericht door Heleen Hulsmann en Eva Lagos als aanvulling op modewinkel Salon Heleen Hulsmann. De focus van het merk zijn duurzame, gecureerde essentials met een moderne twist. Denk aan body’s, blazers en broeken.

Wild Animals

Achter Wild Animals zit kunstenaar Rop van Mierlo. Hij werkte al samen met onder andere modehuizen Marni en Hermès. Zoals de naam al doet vermoeden zijn op de kledingstukken van het merk vooral wilde dieren te vinden.