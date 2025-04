Amsterdam Fashion Week houdt modeshow op de snelweg tijdens Amsterdams 750e verjaardag

Amsterdam blaast dit jaar 750 kaarsjes uit en dat wordt groots gevierd. Op zaterdag 21 juni is de A10 autovrij en verandert de Ring in een festival, waar Amsterdam Fashion Week een modeshow organiseert, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De Amsterdamse modeweek vraagt daarmee extra aandacht voor de rol van mode, creativiteit en diversiteit in de hoofdstad.

Amsterdam Fashion Week heeft drie gevestigde namen aangesteld voor de modeshow die de Nederlandse mode op de kaart hebben gezet. Borre Akkersdijk (ByBorre), Guillaume Philibert (Filling Pieces) en Renée van Wijngaarden (1/Off Paris) tonen gezamenlijk zestig looks, zo is te lezen. Levi’s, Meester Koetsier Foundation, Mac Cosmetics en New Balance zijn partners voor de show.

Achttien van de zestig looks zullen na de modeshow gratis te huur worden aangeboden bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam tot en met december.

“Mijn doel is om met Amsterdam Fashion Week kansen te creëren voor (jong) talent, verhalen te vertellen en grenzen te verleggen: hierin zijn verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verweven”, deelt Danie Bles, eigenaresse van AFW. “‘AFW Op de Ring’ is een samenwerking tussen visionaire ontwerpers die de Nederlandse mode op de kaart hebben gezet en een nieuwe generatie talenten. Onze catwalk op de Ring biedt een uniek podium waar verleden, heden en toekomst op creatieve wijze samenkomen en elkaar versterken, precies zoals het 750-jarig jubileum van Amsterdam de rijke geschiedenis van de stad viert, terwijl het tegelijkertijd ruimte biedt voor nieuwe ideeën en de toekomst.”

Amsterdammers kunnen de show gratis bijwonen. De modeshow start om 19:30 uur op 21 juni 2025 op de Ring (afslag S106).