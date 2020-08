Amsterdam Fashion Week presenteert hybride programma met veel nieuwkomers

Het is alweer bijna zover: de volgende editie van Amsterdam Fashion Week vindt plaats van 17 tot en met 19 september, op verschillende locaties in én buiten Amsterdam. Bekende namen delen het podium met nieuwkomers binnen een gevarieerd programma, met een combinatie van fysieke en digitale presentaties.

Jonge ontwerpers en bekende merken maken AFW-debuut in september

Opvallend: voor het eerst in de geschiedenis start de modeweek niet in Amsterdam, maar in Museum Voorlinden in Wassenaar. Hier wordt een openingsavond verzorgd in samenwerking met jassen- en tassenlabel Kassl, dat er een ‘guerrilla-expositie’ organiseert.

Een andere opmerkelijke nieuwkomer op de modeweek is Bodil Ouédraogo, die vorig jaar afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij sluit de vrijdagavond af met een digitale show die geprojecteerd zal worden in het Stedelijk Museum. Op zaterdag staan er nog drie jonge merken op het programma: Cruèl, het label van ontwerper William Ampofo; Reconstruct; en Mulas Hybrid Haus, die verschillende projecten presenteren op locatie in de Amsterdamse Kalverstraat.

Ook een aantal gevestigde Nederlandse merken maakt dit jaar een modeweek-debuut. Zo organiseert het Nederlandse lingeriemerk Love Stories op donderdag een ‘wake-up service’ en presenteert Scotch & Soda op zaterdag een samenwerking met tien jonge ontwerpers, die elk een eigen draai geven aan een hoodie uit de najaarscollectie van het merk.

Een modeweek organiseren in coronatijd is een flinke uitdaging, maar ‘juist in deze tijd is het belangrijk een platform te bieden aan nieuw en gevestigd talent en creativiteit te kunnen ‘vieren’’, aldus Danie Bles, eigenaar van AFW, in het persbericht. De modeweek wordt zo vormgegeven dat iedereen zich aan de coronamaatregelen kan houden en verzorgt livestreams van alle evenementen, zodat ze ook vanuit huis te bekijken zijn. Bles: “Wij kijken uit naar een inspirerend en intiem AFW met een groot digitaal bereik.”

Naast collectiepresentaties worden dit jaar voor het eerst AFW-podcasts gelanceerd. In de podcasts gaan designers en ondernemers in gesprek over onderwerpen als innovatie, duurzaamheid en ontwerp en ondernemen in coronatijd. De podcasts zullen via de website van AFW te beluisteren zijn.

Oude bekenden op AFW: van Lantink tot Lichting

Terugkerende namen op het AFW-programma zijn modelabel Elzinga, couturier Ronald van der Kemp, ontwerper Duran Lantink en het Belgische couturehuis Natan. Elzinga trapt op donderdag 17 september het programma af met een performance en foto-expositie. Ronald van der Kemp veilt later die avond zijn 29 couture-mondkapjes tijdens een online veiling in samenwerking met Christie’s, ten bate van The Refugee Company. Op vrijdagavond presenteert hij een live-installatie bij hotel De L’Europe.

Duran Lantink werkt dit jaar wederom samen met Batavia Stad Fashion Outlet voor een modeproject. Waar hij voorheen zelf als ontwerper in de spotlight stond, worden dit jaar op vrijdagochtend de resultaten gepresenteerd van Lantinks talentenprogramma ‘Visions Of’. Locatie van de show is het voormalig pand van V&D aan de Kalverstraat. Natan showt dezelfde dag zijn couturecollectie lente-zomer 2021, aan de overzijde van het IJ, in het Eye Filmmuseum.

Lichting, het vaste AFW- evenement waarbij veertien geselecteerde mode-alumni van Nederlandse mode-academies hun werk presenteren aan een internationale vakjury, vindt dit jaar plaats op 23 oktober in de Hermitage. Dan is ook de show van Dylan Westerweel , winnaar van de Lichting-prijs 2019.